Serrano pide a López Miras la financiación que corresponde a Murcia por "asumir competencias impropias"

El Alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a quien le ha expresado su preocupación por la financiación que el Gobierno regional debe transferir al Ayuntamiento por asumir competencias impropias y que suponen más de 40 millones de euros anuales.

Al respecto, Serrano no ha querido dejar pasar que la Comunidad Autónoma es la única de España que no ha regulado la financiación local, de manera que los ayuntamientos "no tenemos ninguna certeza de lo que vamos a recibir de parte de la Comunidad y así tenemos dificultades para diseñar nuestros presupuestos".

En este sentido, el alcalde se refirió a la recuperación de San Esteban, enclave que "está llamado a convertirse en uno de los principales polos de atracción turística de la Región", y la finalización de las costeras, de suma trascendencia para el municipio puesto que contribuirá a mejorar el tráfico. Además, ha recordado que Murcia es la capital de la Región y por ello sede de la inmensa mayoría de organismos públicos donde cientos de personas de otros municipios acuden a diario a realizar gestiones".

El Alcalde no ha obviado "el enorme problema del transporte público para el que necesitamos apoyo económico y se ha referido al convenio que está preparando para poner las bases de la conexión metropolitana".

Asimismo, según Serrano, "queremos que nuestros centros educativos sean punteros, den la mejor prestación y ello pasa por recibir la inversión necesaria para disponer de unas instalaciones acordes con la demanda actual y el siglo XXI".

Por otro lado, ha pedido la implicación de la CARM en la Ciudad del Deporte, para la que habría financiación del Estado y faltaría la de la Comunidad al ser un proyecto de gran envergadura que sería un referente para el deporte nacional e incluso internacional. Sobre esto, ha asegurado que el presidente ha mostrado interés por el proyecto.

El alcalde ha recordado que por población -un tercio del total regional- este municipio es el más importante de la Región, "por lo que sus necesidades no pueden caer en saco roto". Precisamente, para corregir demandas históricas y esforzarse por lograr desarrollos en la capital, ha propuesto una mesa de trabajo como órgano entre las dos administraciones para priorizar las necesidades "y avanzar sin pausa por que los vecinos y vecinas de Murcia tengan los niveles de calidad y bienestar que se merecen en el séptimo municipio de España".

Asimismo, Serrano y López Miras han repasado la actual situación de Covid y la necesidad de una coordinación efectiva para evitar en la medida de lo posible los contagios en la población.

La reunión de esta mañana entre el alcalde y el presidente es la primera desde que Jose Antonio Serrano llegó a la Alcaldía de Murcia. "La verdad es que tenía bastantes deseos de mantener un encuentro con López Miras para conocer de primera mano su disposición a colaborar con el Gobierno municipal y he encontrado bastante receptividad, ahora sólo espero que esa mesa empiece a funcionar y podamos tomar decisiones y hacer realidad los proyectos enumerados.", ha apostillado el alcalde.