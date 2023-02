Serrano niega crisis de Gobierno por el contrato de sillas en las fiestas

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha negado este viernes que haya ninguna crisis de Gobierno en el ayuntamiento a cuenta de la nueva tramitación del contrato para la instalación de sillas en las fiestas, y ha asegurado la legalidad del nuevo procedimiento de contratación de urgencia que se va a abrir en paralelo al trámite ordinario en curso.



Así lo ha defendido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno, que ha aprobado hoy iniciar los trámites para poner en marcha ese procedimiento de urgencia para tramitar el contrato de las sillas del que se ha desvinculado el vicealcalde y concejal de Contratación, Mario Gómez.



Serrano ha explicado que a la licitación que se abrió para prestar ese servicio el pasado mes de enero presentaron ofertas dos empresas, una de la cuales ha sido destacartada por el servicio de Contratación al considerar que no cumple los requisitos necesarios.



La otra compañía continúa con el tramite del expediente, pero también genera dudas, motivo por el cual se ha optado por abrir un segundo trámite de urgencia que garantice que habrá una compañía instalando las sillas para las fiestas de semana santa, que arrancan en el 31 de marzo.



Si el tramite ordinario se resuelve favorablemente antes de esas fechas a favor de la empresa que ha quedado, se optará por contratar con ella, ha dicho el alcalde, pero en caso de que el procedimiento se alargase, el trámite de urgencia garantizaría que el servicio quede cubierto.



La Junta de Gobierno, ha dicho, ha aprobado por unanimidad iniciar este procedimiento urgente, si bien Mario Gómez no ha participado en la reunión de hoy.



Serrano ha descartado las dudas manifestadas por el vicealcalde sobre si está legitimado o no abrir un trámite de urgencia sobre un contrato que ya está en licitación, y ha asegurado que el proceso cuenta con todos los informes favorables tanto del servicio de Contratación como de los Servicios Jurídicos municipales para poder llevarse a cabo.



El procedimiento de urgencia, ha insistido, “tiene toda la legalidad, se puede hacer y nos permite llegar con tiempo a las fiestas”.



Para atraer a nuevas empresas que opten a prestar este servicio, Serrano ha apuntado que se está barajando rebajar el canon que la adjudicataria debe abonar al Consistorio.



En el contrato que está en licitación, ese canon se había fijado en 322.000 euros anuales, unos 62.000 euros menos que en la anterior adjudicación.



Sobre este asunto se ha manifestado el concejal del PP Eduardo Martínez Oliva, que ha considerado que el equipo de Gobierno está dando un “espectáculo lamentable” convirtiendo en una “aventura” algo que “en cualquier administración funciona solo”, como son los contratos de servicios.



En su opinión, es un “auténtico sinsentido” que se inicie este trámite de urgencia “a poco más de un mes” para el comienzo de la Semana Santa, y ha puesto en duda que incluso por esa vía urgente sea posible cumplir con los plazos legales, dado que todavía no se ha publicado siquiera el pliego de condiciones y uno de los requisitos es poner a la venta las sillas de manera anticipada.



Por ello, ha lamentado que no se hayan iniciado antes estas gestiones, a pesar de que la anterior adjudicataria, que ha sido vetada para participar de nuevo en el concurso, ya generó importantes problemas en la Semana Santa y las Fiestas de Primavera del año pasado y volvió a ocasionarlos en la Cabalgata de Reyes, en la que prestó el servicio con el contrato ya rescindido, medida que se tomó a finales de noviembre.