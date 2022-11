Salazar: "Jorge Romero ha aportado un aire fresco al equipo"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ya prepara su próximo compromiso liguero sobre el césped de El Mayayo. Antes de iniciar el entrenamiento de hoy, Salazar ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación. El universitario ha declarado que "el equipo lleva una dinámica muy buena y ya sumamos seis jornadas sin perder. Estamos muy contentos de estos resultados. Ojalá que este sábado frente al Atlético Sanluqueño podamos sumar la tercera victoria consecutiva".

El UCAM Murcia CF no conoce la derrota con el técnico Jorge Romero en el banquillo. Sobre esto, Salazar ha explicado que "el míster ha traído una idea diferente. Está apostando por los más jóvenes y ha aportado un aire fresco al equipo. Eso nos ha ayudado a coger esta buena dinámica, que esperamos seguir manteniendo muchas jornadas".

"Hemos pasado semanas muy duras. Todo esto nos ha ayudado a cambiar, coger una buena dinámica y no conocemos la derrota desde la jornada 3"

El 17 universitario fue el encargado de hacer el 1-0 frente al Betis Deportivo en el BeSoccer La Condomina. El joven futbolista se estrenó así como goleador con la elástica azul y dorada en su tercera titularidad consecutiva en Liga. "Los goles son muy importantes para los delanteros. Ahora mismo, aquí en el UCAM Murcia CF, mi mayor preocupación era sentirme importante. Ahora me siento muy cómodo, con un sistema de dos delanteros que me favorece por mi estilo de juego. Además estoy jugando muchos minutos y me siento con confianza".

Los universitarios viajarán este fin de semana, antes del parón liguero, para medirse al Atlético Sanluqueño a domicilio. Tras los últimos resultados obtenidos, Salazar ha remarcado que "estamos en una categoría en la que todo está muy igualado. Con los empates todo se veía muy oscuro, pero encadenas dos victorias seguidas y te metes arriba en la clasificación. Este sábado ganes o no, aunque nuestra prioridad sea siempre vencer, es clave no perder y serían ya siete partidos sin caer derrotados, que es bastante complicado. Tenemos que tener paciencia, seguir sumando y mantener la línea de trabajo".