Sala: “El UCAM Murcia me pareció un gran proyecto y no tuve ninguna duda”

El atacante Sala ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina, le han acompañado Miguel Linares, director deportivo del Club, Pablo Rosique, director del servicio de deportes de la UCAM, Juan Antonio Baños, directivo del Club y Luis Jiménez, CEO de Bio Natural Moutons, empresa que se une a nuestro UCAM Business Club.

En primer lugar ha hecho una breve valoración de su llegada. “Gracias por venir. Quiero dar las gracias al Presidente, al Club, a Miguel Linares por apostar por mi. Estoy contento de estar aquí y espero que sea un año de éxitos y podamos conseguir los objetivos propuestos”, explicó.

En cuanto a su denominación, el pacense no tienen dudas en que “desde los 8 años que llevo en la cantera del Real Madrid siempre me han llamado Sala o Salazar y me gustaría que se refirieran con ese nombre hacia mí”

También ha dado detalles sobre cómo es como jugador. “Me gusta sentirme libre por el campo, poder descolgarme, ponerme en zona de banda. No me gusta estar siempre entre centrales aunque a veces te lo pida el partido. Soy un jugador bastante rápido y potente y me gusta jugar a la espalda de los centrales”, declaró.

“Mi referencia es Karim Benzema”

Respecto a su llegada al Club universitario asegura que “me enteré a finales de agosto a través de una llamada de mi representante. Me pareció un gran proyecto y no tuve dudas. Creo que es un gran sitio para formarme y continuar con mi progresión”

A nivel de sensaciones tiene claro que “la pretemporada no ha sido como yo hubiera querido. No he llegado en las mejores condiciones, creo que en cuestión de días o semanas podré estar al mismo nivel de mis compañeros para poder competir”