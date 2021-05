Rueda de prensa de Juan José Pedreño, consejero de Salud

Los servicios jurídicos y de epidemiología de la Comunidad Autónoma estudian los efectos que tendrá el fin del estado de alarma el 9 de mayo para la Región de Murcia y el mantenimiento de las medidas restrictivas que exceden del ámbito autonómico, ha informado este lunes en rueda de prensa el consejero de Salud, Juan José Pedreño.



A preguntas de los periodistas tras la reunión semanal de la comisión Covid, Pedreño no ha querido avanzar qué medidas están sobre la mesa de estudio y si se prevé, por ejemplo, levantar el cierre perimetral autonómico como ya ha anunciado que hará Castilla-La Mancha.



El titular de Salud ha insistido en que esta comunidad reclama un "plan B" al Ministerio, una vez que expire el estado de alarma, porque la incidencia del coronavirus en España "sigue siendo elevada y el nivel de alerta es muy alto", y ha informado de que Murcia ha reducido en los últimos siete días un diez por ciento los casos, pero se produjo un repunte en los índices en las dos semanas anteriores.



Además, ha advertido de que hay nuevas variantes del virus, "más contagiosas y resistentes a la vacuna", además de no haberse producido todavía la inmunidad comunitaria.



En ese sentido, ha dicho que Murcia tiene al 25,9 por ciento de la población vacunada al menos con una dosis y a cerca del diez por ciento con las dos, y ha pedido a la población que no baje la guardia a pesar de ser una de las regiones con mejor situación asistencial.



Los últimos datos epidemiológicos relativos a las 24,00 horas de ayer indican que Murcia contabilizó el domingo trece nuevos positivos, que elevan a 110.791 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia.



En la actualidad, hay 671 personas afectadas, de las que 595 están en aislamiento domiciliario y el resto ingresados en hospitales. Las UCI de Murcia tienen 22 ingresados. El domingo no se registró ningún fallecimiento.



Según el consejero, abril finalizó con mejores ratios de ocupación de UCI y camas hospitalarias, con una tasa del 4,42 y el 1,77 por ciento, respectivamente.



Además, ha señalado que el municipio de Ulea se encuentra en riesgo extremo, con una tasa de 471 por cien mil habitantes, al surgir un brote familiar que está controlado; mientras que Lorquí está en alerta muy alto; otros trece municipios en situación de riesgo medio alto, entre ellos Murcia, Cartagena y Lorca, y los 30 restantes en riesgo bajo.



En cuanto a la campaña de vacunación, el consejero ha dicho que se ha intensificado el ritmo, lo que ha llevado a contener la letalidad y a mejorar la presión asistencial, y que su departamento considera incomprensible la decisión del Ministerio de Sanidad de esperar un mes más para pronunciarse sobre la administración de la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca, lo que ha generado "inseguridad y desconfianza" a la población.



Ha añadido que esta decisión tiene el inconveniente añadido de tener que mantener en stock las segundas dosis que tenían previsto administrarse, más de 71.600 en el caso de la región, y de desprogramar las citas previstas.