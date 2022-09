Radovic: "Estoy muy motivado, me gusta mucho la plantilla"

Nemanja Radovic, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, se ha mostrado "encantado con la plantilla" de la que forma parte y ha dicho que "la química en el equipo tiene que ser muy importante" y que "lo primero es pelear y hacerlo todos juntos".



El ala pívot internacional montenegrino ha llegado a Murcia tras haber participado con la selección de su país en el Campeonato de Europa que sigue celebrándose.



"He vuelto muy motivado y con mucha ambición tras un verano redondo, pues jugué bien, y ahora quiero hacer una buena temporada con el UCAM CB", ha señalado este jugador de 30 años, que estuvo en el club de 2014 a 2017 y regresó en 2020.



Al referirse a la plantilla confeccionada, con las caras nuevas de los bases Travis Trice y Urban Klavzar, los aleros James Anderson y David Jelínek, el ala pívot Ryan Luther y los pívots Artem Pustovyi, Ilimane Diop y Jordan Sakho, ha dado una valoración positiva.



"Me encanta la plantilla y el grupo. Estoy bastante satisfecho con lo que veo y Sito Alonso me ha pedido que ayude a los nuevos adaptarse", ha comentado tras haber conversado con el técnico universitario.



"Contamos con más fichajes que la pasada campaña para un doble reto al disputar también la Liga de Campeones FIBA, que será muy dura, y la química en el equipo tiene que ser muy importante", ha incidido.



Al equipo todavía se tienen que incorporar Jelínek y el capitán, Sadiel Rojas.



"Cuando estemos todos se verá la verdadera cara del equipo", ha apuntado Radovic, quien tiene claro que es la principal premisa para llegar a hacer otra buena temporada.



"Lo primero es pelear y hacerlo todos juntos pues así todo es más fácil y ese es el primer consejo que también les doy a los recién llegados", ha reconocido.



Además ha enviado un mensaje a la afición: "Estoy seguro de que la gente tiene ganas de baloncesto tras lo experimentado la pasada campaña e intentaremos seguir dándole alegrías".



Por otra parte, el montenegrino se ha referido a la participación de la selección española en el Eurobasket.



"Nosotros tuvimos opciones en todos nuestros partidos, pero España nos pasó por encima en el choque de la primera fase que nos enfrentó y veo al equipo español con muchos jugadores jóvenes pero manteniendo el gen ganador que le ha llevado por ahora a las semifinales", ha dicho Nemanja, cuya comparecencia se ha hecho coincidir con la presentación de Distribudiet, empresa especializada en la distribución de producto vegano y vegetariano, como nuevo patrocinador del UCAM CB