Radovic: "Me estoy centrando en estar bien y no pienso en la renovación"

Se acabó el maratón de partidos del UCAM Murcia. Cinco partidos en 13 días en los que no se pudo concluir con victoria ante el Barça. Un partido que se decidió en el último cuarto. “Creo que estuvimos en partido mucho tiempo y se decidió el encuentro en pequeños detalles. Creo que estuvimos muy bien y bastante serios contra un equipazo de Euroliga como es el Barça”. Comenta Nemanja Radovic.

El jugador montenegrino analiza positivamente la reacción del equipo alternando las dos competiciones.

“Creo que hemos cogido un poco de ritmo y hemos sabido en las últimas semanas saber medir e igualar nuestro rendimiento en las dos competiciones”.

El conjunto de Sito Alonso ha estado hasta el último momento con opciones de jugar la Copa del Rey.

Finalmente, no ha sido posible cumplir este sueño por segunda temporada consecutiva. “Hay muchos equipos que están jugando un nivel increíble esta temporada. Todos sabemos que es muy difícil entrar y jugar la Copa. Hemos estado ahí hasta estas últimas jornadas. Hemos tenido nuestras opciones pero este año no tocó jugarla. Con dos competiciones no es fácil jugarla”.

Por fin esta semana, el equipo tiene un margen de cinco días para recuperar energía y preparar el encuentro ante el Carplus Fuenlabrada. Hemos tenido un tramo muy exigente. Nos hacía mucha falta descansar un poquito y ahora tenemos tiempo para preparar un partido contra Fuenlabrada que va a ser bastante difícil porque viene de perder de muchos puntos contra Valencia. Y estoy seguro que van a reaccionar.

Por último, el jugador universitario ha analizado el momento personal que atraviesa en el apartado deportivo. “Me estoy centrando en estar bien en la pista, en intentar ayudar en lo máximo posible al equipo y en ganar partidos”.