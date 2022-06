'Un te quiero tan real', campaña de abonos del Real Murcia

El Real Murcia C.F. lanza la campaña 2022/23: "Caminando entre la huerta oyendo el eco del mar tumbado bajo el grana de un nuevo amanecer oí la voz de mi abuelo animando sin cesar y entonces empecé a quererte sin querer me extendiste tu mano cuando me viste caer alumbramos las tinieblas, salimos del lodazal como quieres que no te quiera si mi alma empieza a arder y es que nunca he conocido un te quiero tan real”.

Real Murcia X BLON

PRECIOS

Renovación

- General (26-64 años): 110 € (fondo), 125€ (Lateral), 215€ (Tribuna)

- Infantil (5-14 años): 65€ (fondo), 75€ (lateral), 110€ (Tribuna)

- Juvenil (15-25 años): 80€ (fondo), 95€ (lateral), 130€ (Tribuna)

Nuevo

- General (26-64 años): 130 € (fondo), 150€ (Lateral), 250€ (Tribuna)

- Infantil (5-14 años): 75€ (fondo), 85€ (lateral), 125€ (Tribuna)

- Juvenil (15-25 años): 100€ (fondo), 110€ (lateral), 160€ (Tribuna)

HORARIOS

Los abonos se podrán adquiiri en la oficina del atención del abonado a través del acceso de palco pares del estadio Enrique Roca de Murcia junto a la tienda oficial en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 horas a 20:00 horas de lunes a viernes.

Y online a través del portal de Compra La Entrada:

https://realmurcia.compralaentrada.com/

COMPENSACIÓN -10% APOYA2 EN LOS PLAYOFFS 2021/2022

Porque si has apoyado al equipo desplazándote a los dos partidos de Play Off de ascenso 2021/2022, presentando tus entradas (digital o impresa) tendrás un descuento del 10% o en el abono de la 2022/2023 en 1RFEF.

- Descuento solo aplicable de forma presencial y entregando de forma obligatoria las 2 entradas físicas correspondientes a los DOS partidos, una entrada de Semifinal y otra entrada de la final del PlayOff del Real Murcia CF.

- Promoción limitada a los primeros 15 días hábiles de la campaña de abonados 2022/2023 desde el día de su lanzamiento oficial. - Descuento aplicable a renovaciones de abonos y nuevos abonados sobre el precio de abonos. - Descuento no acumulable en otras promociones

CONDICIONES GENERALES DEL ABONO

La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las presentes condiciones y normas. El uso del abono es de carácter personal e intransferible. El ser abonado del Real Murcia C.F., S.A.D. para la temporada 2022/2023 otorga derecho a su titular a presenciar un total de 18 partidos de competición oficial en los que el Real Murcia juegue como local en el Estadio Enrique Roca de Murcia, quedando expresamente excluidos los partidos de Copa del Rey contra equipos de superior categoría y los posibles partidos que se jueguen de la promoción. El club se reserva el derecho de declarar un día del club con entrada adicional.

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas: - 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online - 10% descuento en tienda oficial del Estadio y online - Acceso a descuento en suscripción Footters.

- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas. Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: Domicilio, teléfono y correo electrónico. La pérdida o sustracción del carnet de abono deberá ser notificada de manera inmediata al Club y denunciada ante la Autoridad competente, y su titular podrá obtener un nuevo carnet, previo pago de los gastos que se originen, y acompañando a su solicitud copia de la denuncia formulada

El uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos públicos, especialmente en eventos deportivos. Cualquier acto observado en el que se incumplan dichas normas será causa suficiente para la cancelación inmediata del abono y de los derechos de éste. El Real Murcia, C.F. SAD se reserva los derechos de admisión en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte.

CAMBIOS DE UBICACIÓN

El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono.

ADQUISICIÓN DE ABONOS

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS - Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2022. - El 31 de julio de 2022 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados. FORMAS DE PAGO - Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D. * Las promociones de las tarifas en los abonos no son acumulables entre sí, a excepción del descuento APOYA2 (-10%) que es acumulable a las categorías generales y juvenil.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS: - Online* www.realmurcia.compralaentrada.com El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se le puede enviar a casa solicitándolo a abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €. - Estadio Enrique Roca De Murcia (Punto Abonado, acceso puerta 2) Horario: lunes a viernes, 9:30 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*. *

El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en sus medios oficiales. - Correo Electrónico Solicitándolo en abonos@realmurcia.es (indicando la petición) En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

- E-MAIL abonos@realmurcia.es - WEB www.realmurcia.es

- Estadio Enrique Roca de Murcia - VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com * En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca de Murcia.