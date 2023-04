Programa especial desde la sede del COE

La nadadora Mireia Belmonte, los piragüistas David Cal y Saúl Craviotto, la jugadora de bádminton Carolina Marín, la haltera Lydia Valentín o la karateka Sandra Sánchez son sólo algunos ejemplos de los más de cuarenta deportistas olímpicos, paralímpicos y de élite que han estado presentes en el acto de renovación de la alianza entre el Comité Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia. María Dolores García, presidenta de la UCAM, y Alejandro Blanco, presidente del COE, han rubricado el acuerdo que da continuidad a todo el trabajo que ambas instituciones vienen realizando en favor del deporte español, especialmente en el aspecto de favorecer a los deportistas que puedan compaginar sus estudios superiores con su carrera deportiva.

Este objetivo era crucial para José Luis Mendoza, fundador de la UCAM, fallecido el pasado mes de enero, cuya figura ha sido recordada, añorada y homenajeada durante el acto.

Alejandro Blanco, que tenía una profunda amistad con José Luis Mendoza, no ha ocultado su emoción a la hora de cerrar el acto: “José Luis era un terremoto imposible de controlar y un líder de nivel mundial. Ha dejado un legado proporcional a la cantidad de corazones que ha tocado. Nos enseñó que las cosas que haces por los demás son las que permanecen”. Y ha remarcado la importancia de mantener la alianza entre ambas instituciones en el tiempo: “Depende de nosotros vivir y aumentar el legado que nos dejó José Luis Mendoza. Que ese legado nunca desaparezca y que nos acordemos para siempre de él”.

Durante su intervención, la presidenta de la UCAM ha comentado que “el futuro incierto de los deportistas es lo que movió a José Luis para apoyarles por todo el esfuerzo que habían dado por el país. La evolución de esta alianza entre el COE y la UCAM ha sido increíble y no pensábamos que fuera a llegar hasta donde estamos. “Quiero agradecer a Alejandro la confianza depositada en José Luis. Para arrancar un proyecto hacen falta las personas y sin ese empuje no habría sido posible. Vamos a seguir con el compromiso de apoyar al deporte olímpico y no olímpico”, ha declarado.

Además, ha enviado un mensaje a los deportistas para que asuman su rol en la sociedad: “Quizá no sois conscientes del liderazgo que tenéis. Vosotros representáis los verdaderos valores que pueden construir una España mejor”. Y ha concluido que “la UCAM está a vuestro servicio. El mejor homenaje para José Luis es que esto no pare”.

“Os agradecemos que sigáis juntos; para nosotros es tan importante dentro como fuera de la pista”

Esta frase de la marchadora Raquel González refleja la idea más repetida expresada por los deportistas de élite, medallistas olímpicos, mundiales y europeos, que han participado en el acto, celebrado en el Auditorio Goyeneche de la sede del COE. El piragüista Sául Craviotto, ganador de cinco medallas olímpicas, ha destacado en su intervención su “felicidad y agradecimiento por el hecho de que siga la unión UCAM - COE”. Hasta veinte deportistas han tomado la palabra en varios turnos durante el evento. Mireia Belmonte, la deportista con la que se impulsó la unión entre la Universidad Católica y el Comité Olímpico Español, ha recordado que “José Luis me tendió la mano en un momento muy difícil para mí. Recuerdo todo aquello con mucha emoción. Fue todo un honor. La familia ha crecido mucho desde entonces y estoy muy feliz por ello”.

En esa línea, Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016 en bádminton, ha comentado que "es un privilegio formar parte de esta familia UCAM-COE, que nos está ayudando en el presente y para el futuro".

Al acto han asistido miembros de la Universidad Católica como Josefina García, rectora; Vicente Mendoza, director general de la Universidad, familiares de su fundador, cargos directivos y responsables académicos. También, más de cuarenta estudiantes del último curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que hoy han dejado las aulas para asistir a este acto y sentir de primera mano la fuerza de la unión entre el COE y la Universidad a la que pertenecen.

Objetivo: ampliar un impresionante palmarés

El acuerdo sellado por Alejandro Blanco y María Dolores García da continuidad a un modelo único en el mundo que ha reportado grandes frutos en los últimos años. En el plano deportivo, en las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, la UCAM ha destacado a nivel mundial con 19 medallistas y 12 diplomas en Río y 22 medallistas y 31 diplomas en Tokio, unos registros fuera del alcance de cualquier otra universidad del mundo.

En el plano académico, cada vez son más los deportistas que compaginan sus estudios superiores con su carrera deportiva gracias al trabajo de la Universidad Católica para adaptar sus necesidades en los estudios con sus calendarios de entrenamientos y competiciones. Cada año se gradúan más deportistas gracias al modelo generado por esta alianza UCAM-COE, contando con un apoyo fundamental para afrontar con más garantías el final de su carrera y el salto al mundo laboral y del emprendimiento.

