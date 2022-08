Pau Torres: "Llego a un club donde puedo seguir creciendo"

El guardameta Pau Torres ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina junto a Neograss, patrocinador que renueva su alianza en nuestro UCAM Business Club. El catalán ha estado arropado, como es habitual, con Miguel Linares, director deportivo; Juan Antonio Baños, vicepresidente; y Víctor y Juan Antonio Lobos, gerentes de la empresa murciana que ha patrocinado esta presentación.

Miguel Linares ha explicado que "Pau es un jugador que nos aportará experiencia dentro y fuera del campo. Tiene un gran nivel como ya demostró en el Zamora la temporada pasada y es el mejor jugador para esa posición. Estamos super contentos de tenerlo con nosotros".

Tras las palabras de nuestro director deportivo, Pau Torres ha declarado que "estoy muy agradecido al Presidente y a Miguel Linares por sus palabras y apoyo. Tenía claro, que con la edad que tengo, quería recalar en un proyecto ambicioso y que me motivará. Tenía varias ofertas e incluso la renovación del Zamora, pero tenía la oportunidad de venir al UCAM Murcia CF".



El meta, que se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, ha recalcado que "soy una persona muy competitiva, que solo piensa en ganar. Esa ambición me ha llevado a tener la carrera que he tenido. Este año queremos luchar por ascender, pero queda mucho para mayo. Tenemos que ir partido a partido. Esta categoría es muy complicada, pero todos tenemos claros que UCAM Murcia CF no puede estar en 2ª RFEF"

Tras varias semanas ya de pretemporada, el guardameta ha afirmado que "tenemos una gran plantilla con muy buenos jugadores. Todos tenemos que ir a una. Ya he trabajado con Molo e incluso lo he tenido como compañero. Yo también veo el fútbol como él con esa ambición y competitividad. Así que estoy muy contento de formar parte de este proyecto".