Pablo Alfaro reclama un penalti de 'libro'

Pablo Alfaro atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras el empate del Real Murcia ante el Ibiza (0-0).

El entrenador grana dio su valoración del partido: “La valoración creo que coincidiremos todos en que si alguno de los dos equipos ha merecido ganar hoy es el Real Murcia. Sabíamos de la dificultad del envite de hoy, sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo como la Unión Deportiva, de los dos equipos que, durante todo el año, por lo menos los dos tercios de la temporada, han estado gobernando la categoría junto con el Castellón. y que ahora mismo no están en su mejor momento, es cierto, pero que tienen muchísimas capacidades, ¿no? Entonces, sabiéndolo, creo que hemos afrontado un partido muy serio, el equipo ha estado siempre muy compacto, no ha concedido prácticamente nada”.

Preguntado acerca del juego del equipo: “Hoy éramos conscientes del potencial de nuestro rival, de la velocidad que ese equipo tiene por fuera, de que posiblemente teníamos que plantarnos cuando nos tocaba. Más allá de cuando presionamos arriba, que también lo hemos hecho y les hemos obligado muchas veces a golpear en largo, sobre todo plantarnos en un bloque medio. No podíamos dejar mucha distancia entre nuestras defensas y el portero porque eso lo aprovechan ellos muy bien”

Alfaro comentó el cambio de banda de Loren y Dani Vega: “Sí, a ver, porque nosotros jugamos con dos bandas que los dos son diestros, pero que son muy diferentes. Entonces, hay muchas veces... Por ejemplo, hoy el Ibiza se juntaba en la zona del lateral izquierdo con un chico que es central, y además es diestro. Entonces, una vez que te puede coger la medida, cuando le cambias el hombre que tiene que marcar, le trastocas todo. Entonces, esas situaciones, pues claro, también las buscábamos, ¿no? Y es verdad. Y en esos momentos hemos tenido más llegada. Ha sido el penalti... Es que ha sido como una catedral. No sé qué es lo que hay que hacer para no ver un penalti así. Y probablemente esas jugadas que te puedes poner por delante y el partido todavía te lo llevas a donde más quieres llevártelo. Ya está. Lo de siempre. Buscamos soluciones, lo intentamos”





Acerca de los centros laterales y la poca eficacia de cara a gol: “Nos cuesta y mira que hoy hemos generado mucha y hemos lanzado córner, hemos lanzado faltas laterales, alguna que otra escorada y al final. Es seguir trabajándolo, cambiando cosas, haciendo situaciones de inicio, el timing, los movimientos, que el golpeo sea bueno, que muchas veces el golpeo es fundamental y seguimos. Me he hecho una apuesta con los jugadores, me he hecho una apuesta que no la puedo hacer pública y me he jugado bastante a que de aquí a final de temporada hay un número de partidos que los tenemos que ganar con eso. Vamos a seguir dándole porque es verdad que es una herramienta”.

El entrenador grana habló sobre el playoff: “Ahora sí entraremos ya en los 10 últimos partidos. Ahora es los que saben mucho de esto, es donde nos jugamos todos. Estáis viendo que el Ibiza le cuesta ganar, que el Castellón ayer le pierden en el 95, que el Dépor, que está el primero, empatan en el 91. Es que va a haber muchísimos cambios, vais a ver cosas muy extrañas. Entramos en la última fase y mantenernos fuertes mentalmente, saber que nuestro camino, el camino del Real Murcia, es este. que tenemos que mejorarlo cada día un poquito más, que no conceder minutos a los rivales. Hoy no hemos concedido ni un solo minuto y eso es lo que nos mantiene vivos. Y lo que nos va a mantener vivos hasta que vayamos avanzando. Pero sí, sí somos conscientes de ello.”

Pablo Alfaro finalizó la rueda de prensa comentando el estado de Martin Svidersky: “Es un profesional excepcional. A pesar de su juventud, muy maduro, muy responsable, es verdad que cuando llegó, tanto él como Sabit, estábamos casi sin medios dentro, porque teníamos las bajas de Larrea, de Pedro, de Pina, entonces, tuvo que llegar y posiblemente ese periodo de adaptación de inicio tuvo que jugar. No lo hizo mal, de hecho, marcó hasta algún gol, eso es lo que le ha hecho que lo llame su selección sub-21”.