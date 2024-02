Pablo Alfaro: "Esperábamos un partido así"

Pablo Alfaro atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras la derrota del Real Murcia ante el Intercity por 0-1 en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico maño comenzó realizando una pequeña valoración del partido: “el gol inicial ha influido, veníamos de una trayectoria muy buena y el tipo de partido no nos ha sorprendido porque era lo que esperábamos; el gol inicial también ha reforzado el plan de juego de ellos y luego nosotros no hemos estamos fluidos con balón”.

Preguntado acerca del planteamiento del Intercity: “los dos entrenadores sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, con pocos goles; cuando ellos han marcado sabíamos que marcar 2 goles iba a ser complicado porque ellos defienden muy bien”.

El entrenador grana también habló sobre Marcos Mauro, que se retiró lesionado, y Pedro León, que hoy no ha jugado: “Marcos ha sido sustituido por precaución porque el encuentro estaba siendo muy exigente, pero el problema no debe pasar de ahí; Pedro no estaba para jugar todavía, pero sí lo hemos metido en convocatoria porque es un jugador que ayuda mucho al vestuario”.

Alfaro finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre el gran ambiente de la afición: “ha sido fantástico, lo que más nos duele es no haber podido hacer felices a las más de 20.000 personas que han venido hoy como si hicimos en Alcoy con los mil que estuvieron”.