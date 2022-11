Miras acusa al Gobierno de "engañar" a Murcia por el trasvase del Tajo-Segura

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusó este miércoles al Gobierno español de haber "engañado" y "jugado" con los ciudadanos y agricultores de su comunidad, y avanzó que emprenderán acciones legales si el Ejecutivo central valida el recorte del 50 % del trasvase del Tajo-Segura que, según Miras, este martes aprobó el Consejo Nacional del Agua.



"Ayer se destapó la mentira del Ministerio (para la Transición Ecológica). No era un recorte menor, como se estaba vendiendo, sino que es un hachazo del 50% al trasvase Tajo-Segura", denunció Miras a EFE y a otro medio en Bruselas, donde asistirá al pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) para hablar sobre soberanía alimentaria.



Precisamente, el presidente autonómico remarcó que el trasvase del Tajo-Segura es una infraestructura "esencial" para producir alimentos en la huerta murciana y, por esta razón, considera que su reducción a la mitad supone "la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos por parte del Gobierno de España".



Además, el presidente de la Región de Murcia criticó a su homólogo valenciano, Ximo Puig, por haber apoyado una decisión que, según López Miras, también perjudica a los agricultores del sur de la Comunidad Valenciana: "No se si ese frente común (entre ambas regiones) existió alguna vez", dijo el dirigente murciano.



Con todo, López Miras aseguró que en el futuro "no habrá ningún tipo de conflicto entre comunidades autónomas" por el control del agua si, según él, se persigue "la cohesión territorial y social", después de que Castilla-La Mancha, por donde discurre la mayor parte del Tajo, celebrara ayer la decisión de reducir el trasvase.



"Si lo que queremos es dividir España, enfrentarnos unos terceros con otros y desde luego no respetar la Constitución, enarbolando principios inexistentes como que el agua es de las comunidades autónomas por las que pasa un determinado río, pues entonces sí que estaremos abocados a este tipo de enfrentamiento", matizó Miras.



Y añadió: "Nosotros lo que entendemos es que los recursos de los españoles tienen que ser de todos los españoles. Los alimentos tienen que ser de todos los españoles, se produzcan donde se produzcan. Y el agua, que también es un recurso básico de todos los españoles, se tiene que repartir entre todos los españoles", insistió.



Con todo, el plan de cuencas aprobado por el Consejo Nacional del Agua, donde están representados el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comunidades autónomas y ONGs, aún necesita el aval del Ejecutivo central en Consejo de Ministros.



"Cuando esa decisión llegue, si es que llega, vamos a implementar todos los recursos judiciales y administrativos que tengamos. Antes, vamos a intentar que el Gobierno y el Partido Socialista entren en razón y que no materialicen este recorte al trasvase de Tajo", explicó López Miras.