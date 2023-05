Mario Simón: "Tenemos que pelear hasta el final"

A primera hora de la mañana, y antes de la sesión de entrenamiento del viernes, el técnico grana ha comparecido en una rueda de prensa ante los medios de comunicación que se han desplazado al estadio Enrique Roca de Murcia. El míster repasa cómo se encuentra el equipo en este tramo de temporada y analiza el partido de este domingo 14 de mayo ante el C.D. Castellón, a las 18:00 h en el estadio murcianista.

El míster ha comenzado hablando sobre la semana preparatoria del equipo: “Una semana con la exigencia del partido y la ilusión de ganar a un gran equipo. Había que reponerse rápido del partido de Amorebieta, pensar en el siguiente partido tan bonito que tenemos el domingo, por el ambiente que se está generando y por la ilusión que hay, dar una alegría a nuestra gente y a nosotros, y pelear hasta el final que es lo más importante”

Sobre el partido de este domingo frente al CD Castellón, Simón piensa que: “El partido hay que tomárselo como es, un encuentro muy bonito en el que llegamos a las tres últimas jornadas con posibilidades de todo” Además añade que el equipo tiene que “controlar las emociones de este tipo de partido como hemos vivido en jornadas anteriores, es importante controlar esa sobreexcitación. Y a partir de ahí ser nosotros mismos y ser protagonistas, creo que es fundamental”

“Si somos capaces de ganar el domingo al Castellón creo que tenemos muchas posibilidades. Si ganamos y hacemos nuestros deberes no tengo ninguna duda, en esta categoría se está demostrando que cualquiera gana a cualquiera. Ahora mismo vamos todos en la misma dirección, todos creemos que el partido del domingo es muy importante para nuestro futuro”, concluye el técnico pimentonero.

Sobre la afición grana también se le preguntó a Simón. El míster elogia a los seguidores pimentoneros y piensa que son una pieza clave del club: “A la afición no podemos pedirle nada más, responden siempre. No hay un partido en el que nosotros salgamos fuera donde la gente no esté apoyándonos. La afición es una parte fundamental de este club, de su historia y de su salvación durante estos años. Pero yo creo que el equipo tampoco falla y hay que valorar la gran campaña que está haciendo la plantilla”

Mario Simón destacó que, “hay grandes proyectos peleando por no descender, pienso que hay que ser ambiciosos, estamos capacitados para estar entre los mejores. Entonces creo que no hay que tener esa sensación de que se están haciendo las cosas mal, la plantilla está haciendo las cosas bien y estoy convencido de que si ganamos el domingo vamos a estar entre los mejores”