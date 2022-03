Mario Simón: "El partido ante El Ejido es muy importante para nosotros"

Mario Simón compareció ante los medios de comunicación esta mañana de viernes, previa a la jornada 26, que enfrenta al Real Murcia con El Ejido, en un partido más que importante para seguir en la lucha por el ascenso directo a Primera RFEF.

La rueda de prensa comenzó con Mario Simón hablando sobre el partido de esta semana ante El Ejido: "ha sido una buena semana de trabajo, venimos de un buen partido que hace que la semana sea alegre, con esa intensidad de saber que estamos en un momento importante y bonito de la temporada, del rival nos preocupa todo, su estructura de juego muy clara, muy competitivo, que seguramente por nivel de plantilla debería estar más arriba".

Gallego fue protagonista de una de las preguntas de la rueda de prensa tras su primera titularidad en partido oficial en el Estadio Enrique Roca de Murcia: "ha trabajado como todas las semanas, es un chico que tiene un comportamiento excepcional, ha tenido su oportunidad y la está aprovechando, cuando uno trabaja desde la sombra, sin poner malas caras, siendo suplente, cuando le llega la recompensa y la aprovecha, está feliz, es bueno tener a los dos porteros enchufados para ser una garantía".

Sobre la lluvia durante la semana de entrenamientos: "han sido diferentes circunstancias, el polvo y la lluvia, al final son condicionantes de un deporte al aire libre, trabajamos de la mejor forma posible, hay que adaptarse y no hay que buscar excusas".

Acerca del partido en la primera vuelta ante El Ejido en casa, sobre si sirve para analizar al rival de cara al choque este fin de semana: "nos sirve para ver distintas cosas que pudimos hacer bien o equivocarnos, hemos evolucionado y ahora estamos en ese punto de madurez que no podemos cambiar mucho de lo que tenemos ahora, es un equipo que tiene muchas virtudes y que nos va a poner un partido muy complicado".

Sobre si le parece excesiva la sanción de dos partidos a Miguel Serna, producida en el último partido ante el Atlético Levante "sí, primero me parece excesiva la expulsión, lo típico que un jugador levanta los brazos, una expulsión es excesivo, con la amarilla podría haber quedado solucionado y dos partidos de sanción es excesivo, tendremos que acatarlo y que esté disponible después de esos dos partidos y competir con Gallego para tenerlos enchufados a los dos".

Fran Alcoy, entrenador del CD El Ejido, ha elogiado el trabajo de Mario Simón y así lo valora el técnico grana: "agradezco a Fran sus palabras, lo conozco desde hace muchos años y nos hemos enfrentado muchas veces; es un entrenador con un gran bagaje y siempre les saca mucho rendimiento a sus equipos".

Preguntado acerca del rendimiento de Pablo Ganet: "Pablo y todo el equipo estuvieron muy bien el domingo y no sabría a quién destacar a nivel individual >>. El mediocentro finalmente no irá convocado con la selección y Mario Simón considera que << la gestión del club ha sido excepcional porque nos estamos jugando mucho y no estamos para perderlo varios partidos".

Esta jornada hay enfrentamientos directos en la parte de arriba y esto piensa Mario Simón de lo importante que sería ganar en Ejido: "el partido de esta semana es igual de importante que los anteriores y no miramos los enfrentamientos directos, nosotros estamos centrados en El Ejido y en sumar los 3 puntos en un partido muy importante".