Mario Simón: "Nos ha faltado tomar mejores decisiones para ganar"

Mario Simón atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras el empate a cero entre el Atlético Pulpileño y el Real Murcia en el estadio San Miguel de Pulpí.

El técnico pimentonero comenzó hablando sobre el sabor de boca que le deja este empate: << cuando no consigues ganar no es bueno, el partido anterior se ha parecido en cierta medida a este porque hemos dominado y hemos generado situaciones de peligro; sabemos que fuera de casa es difícil conseguir la victoria porque todos los equipos se están jugando mucho y al final nos vamos con la sensación de que hemos dominado, pero no hemos sido capaces de materializar ninguna ocasión >>.

Preguntado acerca de si el equipo ha tenido ansiedad por marcar: << en determinadas acciones nos hemos precipitado un poco, al final el no marcar ni esta semana ni la anterior te genera una necesidad de ganar y hoy era un día importante para ello; hemos hecho un partido correcto y solo nos ha faltado convertir las ocasiones >>.

El conjunto grana ha vuelto a jugar sobre césped artificial varios meses después y así valoró Mario Simón la actuación del equipo en esta superficie con el hándicap extra de la lluvia: << el equipo se ha adaptado bien y ha competido fenomenal, si hay algo que no se le puede reprochar al equipo es el trabajo y las ganas de querer ganar sea la superficie que sea >>.