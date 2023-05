Mario Simón: "Estoy seguro que si ganamos vamos a jugar el play off"

En la mañana del viernes y antes de la última sesión de entrenamiento del equipo, previa al partido de este sábado, compareció en la sala de rueda de prensa del Enrique Roca, el entrenador del primer equipo, Mario Simón. El técnico grana repasa cómo es el estado del equipo para este último enfrentamiento de temporada regular y analiza el partido de este sábado, 27 de mayo, ante el C.D. Eldense, a las 19:30h de la tarde en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico pimentonero comenzó la rueda de prensa contando cómo está siendo la semana preparatoria para el partido: “Son partidos trascendentales, importantes y muy bonitos de jugar. Ha sido una semana de trabajo bastante buena, con los jugadores concienciados y con ganas de que llegue el sábado, las semanas se hacen largas esperando un partido así, queremos competir, ganar y disfrutar de un día así”.

Durante varias semanas la plantilla y cuerpo técnico han demostrado un gran convencimiento de cara a playoff: “A un día de jugar no voy a cambiar mi opinión, estoy convencido que el equipo ha hecho méritos para entrar en ese grupo de playoff. Creo que hemos convencido a la gente, está ilusionada y es parte fundamental para conseguir el objetivo”.

Mario Simón destacó, “en el Real Murcia hemos vivido muchos partidos de exigencia a lo largo del año, seguramente no tan importantes como este pero si de necesidad”. El sábado puede ser un gran día para la afición y para el club, y el míster lo demuestra así: “Yo creo que la gente está convencida de que vamos a salir a ganar y de que se van a dar los resultados que necesitamos, en el fútbol pasan cosas así y más en la última jornada”.

El míster cree que la temporada 22/23 no va a acabar aquí: “Pienso que no va a ser nuestro último partido juntos, estoy totalmente convencido. No puedo pensar en lo que va a pasar mañana, los entrenadores tenemos que vivir el día a día y los jugadores tienen que disfrutar, entrenando y compitiendo. Creo que lo hemos conseguido, el trabajo de esta plantilla es tremendo”.

“Antes eran partidos de transistores, ahora son partidos de móviles. Lo más importante es estar centrados en nosotros, no nos sirve lo que haga el rival si nosotros no ganamos. En el propio ambiente se va a ir notando cómo van los demás partidos, pero vuelvo a repetir que nosotros vamos a estar centrados en conseguir la victoria”, comenta sobre la situación del encuentro.

Cuando le preguntan por el rival, Simón tiene claro que no va a ser un partido fácil y que el Eldense no va a regalar nada: “Nos enfrentamos a un gran rival que ha estado líder todo el año. Muy decidido en su juego y muy vertical, con jugadores super determinantes arriba. Eso es lo que nos vamos a encontrar, igual que nosotros pensamos que podemos meternos en playoff, ellos piensan que pueden ser campeones y ascender directos”.

Para terminar, Mario habló sobre el ambiente que se vivirá en el estadio y cómo se encuentra el jugador ante eso: “El haber vivido estas situaciones antes ayuda a afrontar este tipo de partidos.Creo que eso nos ha hecho madurar y al jugador le ha hecho entender qué es el Real Murcia. Tienen que disfrutarlo porque va a ser muy difícil que lo vuelvan a vivir, incluso en categorías superiores. Vivir esta experiencia aquí es algo histórico e irrepetible”.