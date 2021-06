Mario Gómez, vicealcalde de Murcia

Los convenios de la zona norte siguen trayendo de cabeza al ayuntamiento de Murcia. La interposición de una demanda por parte de una segunda promotora ha hecho que se acelere la puesta en marcha de una mesa de trabajo para tratar de llegar a acuerdos con estas empresas. Se trata de promotoras que adelantaron importantes cantidades a cambio de una mayor edificabilidad. Además, se encargaron de rehabilitar edificios como el Casino o el Teatro Circo. Eso es lo que recogían unos convenios que estallaron con la crisis de 2009. A partir de ahí el consistorio no cumplió su parte y ahora hay una sentencia a favor de una promotora y otras van presentando demandas. La deuda a la que se puede enfrentar el ayuntamiento la desglosaba el vicealcalde Mario Gómez

El actual equipo de gobierno atribuye esta situación a la política de brazos caídos de los anteriores gestores que no hicieron nada para solucionar este tema y que tampoco reservaron el dinero que habían recibido de las promotoras. Ahora, el gobierno local buscará acuerdos con las promotoras para no dejar de invertir y sobre todo para no hipotecar el futuro del municipio.