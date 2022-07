Mariano García: "En el europeo de Munich lucharé por todo"

El atleta de Fuente Álamo Mariano García, vigente campeón de Europa en pista de 800 metros, lamentó su eliminación en semifinales del Mundial de Eugene y aseguró que ahora su objetivo se centra en el Europeo de Múnich, en el que espera estar "luchando por todo" en solo tres semanas.

En una carrera con un parcial de 51.91 al paso por el 400, García llegó al último 200 en segunda posición, pero cuando en la recta final se desató el esprint, cedió unos metros y terminó arrojando la toalla cuando se vio fuera de las plazas de finalista. Terminó sexto con 1:46.70 en una serie dominada por el argelino Djamel Sedjati con 1:45.44.

"Me he visto bien colocado a falta de una vuelta. Cuando he visto que el ritmo parecía que se dormía he tirado excesivamente adelante con el viento en contra y a 150 metros me he desfondado. No tenia más dentro, me han pasado como aviones y he quedado sexto en mi serie", dijo Mariano García, al término de la carrera.

"Aún así he mejorado el puesto en el Mundial de Doha de hace tres años (sexto en la serie de primera ronda) pero ya pienso que el año que viene hay otro Mundial, en el que espero estar en la final, porque hay que ser optimista", confesó el atleta murciano, que en menos de un mes volverá a tener la oportunidad de ser finalista en una gran competición.

"En el Europeo espero estar en la selección y luchar por todo para representar a mi pueblo y a España entera", concluyó.