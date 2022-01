María José Ros, coordinadora de CS en la Región de Murcia

Ciudadanos ha urgido este lunes al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a habilitar nuevos puntos de cribado y proporcionar a la población test gratuitos de antígenos en farmacias, "tal y como hacen otras comunidades autónomas", con el fin de frenar la escalada de contagios en la Región de Murcia.

En un comunicado, la formación liberal ha criticado la "ineficacia" de las medidas de control de la pandemia adoptadas por el Gobierno regional y el incremento de casos positivos.

"López Miras solo sabe eliminar derechos y libertades, prohibir y restringir, pero no sabe prevenir ni resolver. La gestión de la pandemia del Partido Popular en la Región de Murcia es pésima, la peor en España", ha afirmado la coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros Olivo.

"Con la atención primaria colapsada, las enormes colas en los puntos de vacunación y la vuelta al cole este lunes sin ninguna medida de control en los centros educativos, es hora de que López Miras escuche a los que saben, a nuestros sanitarios, y actúe ya para frenar estas cifras de contagios que se superan cada día", ha reclamado.

TAMBIÉN A EQUIPOS VETERINARIOS Y ODONTÓLOGOS

Ros ha señalado que el pasado sábado se registraron 5.558 nuevos contagios en la Región, la mayor cifra desde el comienzo de la pandemia. Por ello, ha urgido al Gobierno regional a que habilite a veterinarios, odontólogos y equipos de enfermería a realizar cribados masivos y utilice nuevos espacios como pabellones deportivos, centros sociales, juntas de distritos y, especialmente, centros educativos, con el fin de evitar que se formen "colas interminables" en los centros de vacunación y estos puedan convertirse en nuevos focos de contagio.

"López Miras se comprometió a hacer esos cribados en los colegios, algo imprescindible ante la escalada de esta sexta ola, y, como siempre, no ha cumplido", ha criticado Ros, para quien "la maquinaria anquilosada al poder del PP no cambia y, en vez de actuar cada vez más rápido y mejor por la experiencia tras dos años de lucha contra la pandemia, ofrece unas políticas de improvisación impropias de un gobierno que respete a sus ciudadanos. Estamos pagando la ineptitud de un gobierno que no está legitimado por las urnas".

Además, la formación liberal ha reclamado la implantación de un sistema "más ágil" de notificación de resultados de los test de Salud Pública, con el fin de facilitar que, tras superar la enfermedad, las personas puedan volver a su día a día con sus familias y actividades laborales.

La coordinadora 'naranja' ha señalado asimismo que "gracias a la propuesta de Ciudadanos, aunque sólo tras su publicación por los medios, tarde y sin una buena coordinación con entre las consejerías de Educación y Sanidad, se ha comenzado a vacunar a todo el personal docente el pasado fin de semana".

"Tendrán que pasar unos días para que esas vacunas actúen y, mientras tanto, los centros escolares serán un foco de contagio. Avisamos cuando la consejera expulsada de Vox retiró a los docentes de refuerzo COVID que era una decisión temeraria que provoca inseguridad en los colegios y pone en riesgo a alumnos y profesores", ha recalcado.

Ros ha concluido asegurado que desde Cs "vamos a seguir ofreciendo y demandando las acciones que no sabe tomar el PP para proteger y servir a todos los ciudadanos de la Región de Murcia y de cada uno de sus municipios".





