Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda

La Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó en su reunión de hoy el acuerdo para recuperar los derechos del personal empleado. El preacuerdo alcanzado el lunes entre la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales FSES, CCOO, CESM, UGT y CSIF se ratificó tras la negociación culminada hoy.

El acuerdo, fruto del diálogo social para la mejora de las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios públicos, establece la implantación de la jornada ordinaria semanal de 35 horas en la Administración regional que será efectiva en el ámbito sectorial del personal de Administración y Servicios y del Servicio Murciano de Salud a partir de enero de 2024.

En el caso del personal docente de enseñanza no universitaria, en septiembre de 2023 se aplicará una reducción de 1 hora lectiva; y a partir de enero de 2024 la reducción será de una hora lectiva y de una hora y media no lectiva. Finalmente y a partir del mes de septiembre de 2024, la reducción quedará fijada en un total de 2 horas lectivas y media hora no lectiva, hasta alcanzar el horario lectivo de 23 horas semanales para el profesorado que imparte enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, y de 18 horas semanales del profesorado que imparte el resto de enseñanzas.

El texto, que tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, también establece otras medidas relativas a la carrera profesional, consolidación de grado para el personal interino, planes de igualdad, medidas de prevención o teletrabajo. Todas estas mejoras se seguirán desarrollando en grupos de trabajo de la Comunidad Autónoma con los sindicatos contribuirán al incremento de la calidad de la prestación de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.