López Miras ofrece "todos los servicios" de la Región a las familias de los fallecidos

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha ofrecido "todos los servicios de la Región" a los familiares de los trece fallecidos en los incendios de las discotecas de Atalayas, en la capital murciana, y ha dicho que "no hay palabras para describir la dramática situación" por la que atraviesan estas personas.



"La Región está conmocionada, el país está conmocionado", ha afirmado visiblemente emocionado el presidente murciano a la salida, esta noche, del Palacio de los Deportes de Murcia, donde ha visitado a las familias de las víctimas y les ha transmitido la ayuda, solidaridad y dolor de toda la comunidad murciana por lo ocurrido.



Según López Miras, es "imposible describir lo que están sintiendo, lo que están transmitiendo, y como están viviendo ésto. Hay dolor, hay angustia y hay desesperación, y la situación es dramática", ha asegurado.



Tras recordar los trabajos de rescate y asistencia que se llevan a cabo desde primera hora de la mañana coordinados por la vicepresidencia del Gobierno, el presidente ha informado de que una veintena de personas han sido atendidas en el lugar del suceso y en distintos hospitales de la capital, si bien no hay ningún ingresado.



Ha añadido que se está a la espera de que se produzca la identificación de los trece cadáveres, algo que llevará su tiempo y cuyo proceso comenzó esta misma mañana con la recogida de muestras a las familias de los desaparecidos en el espacio habilitado para atender a las víctimas en el Palacio de Deportes.



Preguntado por las causas del fuego que devoró los locales Teatre, Golden y Fonda Milagros, el presidente ha dicho que la investigación policial determinará el origen de lo ocurrido, en tanto que desde su gobierno estarán "al lado de las familias" y de sus necesidades.



Entre otras circunstancias, ha informado de que la Comunidad ha ofrecido ayuda para viajar a España a la madre de uno de los fallecidos en los incendios, de nacionalidad extranjera, además de haber puesto a disposición de las familias, el ayuntamiento de la capital, alojamiento en hoteles para los familiares que no residen en la ciudad.



También ha adelantado que se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Palacio de San Esteban, sede de la presidencia de la Comunidad, a las 12 horas de mañana, lunes, primera de las tres jornadas de luto oficial decretado en la mañana de este domingo.