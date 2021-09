José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, solicitará una reunión urgente con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para exigirle que se revierta la decisión de cortar los servicios de Cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas a partir del próximo 1 de octubre.

La petición parte de la reunión que ha mantenido este viernes con el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, Antonio del Campo, que ha trasladado la problemática que ese corte supondrá para los 1,2 millones de usuarios que tiene esa línea de Cercanías.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, Del Campo ha tachado de “injustificado” el cierre del servicio, ya que cuando se licitaron las obras del Corredor Mediterráneo que conectarán Murcia y Almería, los cortes se plantearon de manera escalonada.

La justificación del Ministerio apelando a la necesidad de acelerar las obras para poder financiarlas con los fondos europeos “Next Generation”, habilitados para regenerar las economías tras la crisis del coronavirus, no es más que una “excusa”, ha dicho, ya que estas obras estaban ya licitadas y adjudicadas desde 2019, por lo que no se pueden cargar a esas partidas.

Los nuevos fondos covid, ha insistido, podrían utilizarse para otras fases del proyecto ferroviario aún no licitadas, por lo que no se perderían tampoco esas partidas.Además, ha lamentado que no se vaya a prestar el servicio de Cercanías desde el 1 de octubre, cuando las vías se seguirán usando, al menos, hasta el mes de febrero, para dar acceso a los talleres de reparación ubicados en Nonduermas, hasta que se construyan otros nuevos en Cartagena.

En su opinión, hasta que se construyan esas instalaciones, se podría seguir prestando el servicio y buscar otras alternativas, y la propuesta de la plataforma es la de mantener en todo momento un eje troncal entre Murcia y Lorca utilizando las diferentes estaciones de ambas ciudades y con cortes puntuales.

El servicio alternativo de autobuses que plantea Adif, ha lamentado, no está previsto que sea licitado hasta el 20 de noviembre y además, no será útil, porque duplica el tiempo actual de viaje entre Murcia y Lorca y eleva hasta tres horas el trayecto Murcia-Águilas.

La plataforma tiene previsto convocar dos grandes manifestaciones el 16 de septiembre en Alcantarilla y el día 25 en Murcia.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha mostrado el apoyo del Gobierno regional a esas propuestas y ha lamentado el cambio de planes de Adif con respecto al proyecto, contraviniendo todas las directrices de transición ecológica y movilidad sostenible de la UE al abocar a los usuarios del tren a coger el vehículo particular.

Además de la petición de reunión con la ministra, ha dicho, López Miras impulsará el “pacto por las infraestructuras” que ya anunció en el último debate sobre el estado de la región para “aunar todas las voces” en defensa de la movilidad en la comunidad autónoma y evitar este tipo de “vaivenes”.