José Antonio Serrano, alcalde de Murcia

El Alcalde José Antonio Serrano, acompañado por el vicealcalde Mario Gómez, y los concejales Paqui Pérez, Enrique Lorca, Ainhoa Sánchez, Carmen Fructuoso y Andrés Guerrero, han mantenido hoy una reunión para poner en común el Plan de Prevención y Protección DANA 2022.

Al encuentro han asistido representantes de los servicios municipales de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Fomento, Medio Ambiente y Aguas de Murcia.

Este Plan de Prevención y Protección DANA 2022 incluye tanto las acciones ya realizadas para minimizar los efectos de posibles fuertes lluvias como el dispositivo municipal que actuará en caso de que ocurra y que está compuesto por más de 1.700 personas: 560 policías locales, 200 bomberos, 130 voluntarios de Protección Civil, 190 trabajadores de Parques y Jardines y de la empresa concesionaria STV Gestión, 290 del servicio de Limpieza Viaria y de la empresa concesionaria PreZero Servicios, 50 operarios de Alumbrado Público, 230 de Servicios Sociales y 90 de Aguas de Murcia.

Dispositivo especial

El dispositivo especial municipal por fuertes lluvias incluye efectivos y personal de distintos servicios municipales cuyas tareas, en el caso de que se active el Plan de Emergencia ante Lluvias Intensas del municipio de Murcia, son las siguientes:

- Policía Local: Revisarán periódicamente todos aquellos lugares de Murcia y pedanías donde se producen riesgos por acumulaciones de agua y cerrarán al tráfico carreteras y calles donde existen ramblas o pasos naturales de aguas pluviales y donde se acumule el agua. Realizarán trabajos de regulación y corte de tráfico, y controlarán que no existan incidencias que pongan en peligro a personas y vehículos.

- Bomberos: Se encargarán de drenar el agua, apagar incendios en tendidos eléctricos y desaguar bajos inundados, así como del rescate personas y conductores atrapados en zonas inundadas, en el caso de que sea necesario.

- Protección Civil: Prestarán apoyo a Policía Local y Bomberos en todo aquello que se les solicite.

- Parques y Jardines: este servicio, en colaboración con la empresa concesionaria STV Gestión se encargará de vaciar bolsas de agua en zonas verdes y retirar arbolado que pueda haber sufrido daños con las lluvias.

- Limpieza Viaria: junto a la empresa PreZero Servicios, se encargarán de la eliminación de bolsas de agua y charcos mediante maquinaria aspiradora, colocación de los contenedores desplazados y limpieza de los arrastres provocados por la lluvia.

- Servicios Sociales: a través del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) estará en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen.

- Aguas de Murcia: El equipo de trabajo de Aguas de Murcia afrontará las posibles incidencias que surjan derivadas de las precipitaciones y, además, contará con un despliegue de medios especiales a disposición de la emergencia, como vehículos especializados, camiones eléctricos, grupos electrógenos de diferentes potencias y grupo de bombeo portátil para achiques, entre otros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Alumbrado público: gestionarán las diversas incidencias que puedan surgir en las luminarias instaladas en la vía pública

El Plan de Emergencia ante Lluvias Intensas del municipio incluye distintas alertas:

Amarillo (40-80 Litros/hora en 12 horas o 15-30 Litros/hora en 1 hora): No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta. Este nivel no genera ningún aviso pero hace una llamada para que se esté atento a la predicción meteorológica en vigor.

Naranja (80-150 Litros/hora en 12 horas o 30-70 Litros/hora en 1 hora): Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales)

Rojo (>150 Litros/hora en 12 horas o >70 Litros/hora en 1 hora): El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto)

Actuaciones previas

Durante estas semanas, los servicios municipales están realizando diversas tareas preventivas.

Así, los operarios del Servicio de Parques y Jardines están revisando el arbolado de gran porte en aquellas zonas sensibles para prever posibles caídas de ramas y limpiado las hojas y los imbornales situados en las zonas verdes.

Aguas de Murcia está trabajando en la instalación de 35 nuevos imbornales en Murcia y pedanías entre los meses de julio y agosto, para que estén operativos antes de las lluvias.

Esta primera fase engloba a las pedanías de Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres, Corvera, El Esparragal, El Palmar, La Alberca, Los Garres, Monteagudo, Rincón de Seca, Santiago y Zaraiche, Puente Tocinos, El Raal, La Raya, Zeneta y Murcia ciudad.

Además se han realizado las siguientes tareas preventivas:

En cuanto a la limpieza de la red de alcantarillado:

o Limpieza preventiva de red de alcantarillado y colectores en los barrios más céntricos de la ciudad de Murcia: Santa Eulalia, San Antolín, Santa Catalina, San Nicolás, San Juan, San Pedro y San Andrés. Una longitud de tuberías limpiadas aproximadamente de 10 Km.

o Limpieza periódica de puntos singulares de red de saneamiento: sistema de drenaje de túneles subterráneos (Ronda Norte, Atalayas, Túnel de El Rollo, Beniaján y Nonduermas), zonas con presencia de sifones, desdoblamientos y reducciones por cruzamientos con la red de acequias y azarbes, tramos de red con escasa pendiente, así como tramos de red precedentes a bombeos de aguas residuales con alta concentración de toallitas. Un total de 113 puntos de limpieza.

o Mantenimiento de la red de pluviales del Barrio de Vistabella (vaciado y limpieza de algunos tramos)

o Inspección de colectores con cámaras de CCTV y cámaras tipo pértiga en la ciudad de Murcia. Estos colectores discurren por grandes viales donde el tráfico normalmente es muy intenso.

o Fresados preventivos de tuberías de alcantarillado en la ciudad de Murcia. Son zonas que por su funcionamiento son propensas a retener grasas en el interior de las tuberías y es necesario retirarlas para evitar obstrucciones. Por ejemplo en la Calle Trapería, Simón López, Barrionuevo, Cartagena y Pza. Castilla.

En cuanto a la limpieza de imbornales:

o Limpieza de canaletas y arquetas situadas en la Glorieta, Cardenal Belluga y Paseo Alfonso X El Sabio.

o Limpieza de imbornales por eventos relacionados con la Feria de Septiembre (zona de La Fica y El Malecón). Total de imbornales revisados y limpiados aproximadamente de 250 unidades.

o Limpieza especial de imbornales situados en calles con presencia de arbolado Tipuana Tipu. Es a finales de verano cuando se terminan de caer las flores y colapsan y atrancan los imbornales. Se limpian unos 520 imbornales por este motivo en las siguientes avenidas: Los Pinos, Abenarabi, Príncipe de Asturias, Marina Española, Navegante Juan Fernández y Almirante Loaysa.

Actuaciones preparatorias ante episodios de lluvia intensas (DANA):

o Limpieza de imbornales situados en zonas críticas de drenaje superficial. Esta limpieza abarca tanto a la ciudad de Murcia como distintas pedanías. Se limpian aproximadamente unos 2.000 imbornales.

o Limpieza especial ante avisos de precipitaciones intensas por Alertas Meteorológica de AEMET.

o Mantenimiento de tanques de tormenta para tenerlos operativos en previsión a las lluvias de septiembre y octubre (limpieza de rejas, arquetas y cámaras de retención, así como la comprobación de elementos de medición (boyas, sondas de nivel) y actuadores (compuertas, válvulas y bombas)

o Limpieza de puntos críticos de confluencia entre pedanías y ciudad de Murcia como puede ser Cabezo de Torres con Churra, zona de Espinardo, La Alberca, etc.

Programa de Intervención Social ante situaciones de catástrofe y emergencia social colectiva

Durante el encuentro se ha puesto en común el borrador del nuevo Programa de Intervención Social ante situaciones de catástrofe y emergencia social colectiva del Ayuntamiento de Murcia.

Este plan, que ha sido elaborado por Servicios Sociales, incluye la creación de un grupo de acción social que será el encargado de realizar distintas actuaciones cuando ocurra una emergencia social colectiva:

- Realizar la evacuación de la población afectada.

- Obtener y facilitar toda la información relativa a los posibles contactos familiares y la localización de personas

- Establecer la infraestructura de albergues, para el traslado de posibles personas evacuadas, efectuando su control y realizando los listados necesarios de los mismos y su ubicación

- Abastecimiento de comidas, ropas... a las personas damnificadas controlando la distribución de las posibles ayudas recibidas.

- Coordinación en la atención especial necesaria a personas mayores enfermas, dependientes o con discapacidad afectadas por la emergencia.

- Atención psicológica a las personas afectadas por la emergencia y sus familiares.

Recomendaciones a la población

La Policía Local ha elaborado una serie de recomendaciones en caso de fuertes tormentas:

Conductores:

- No aparcar en zonas inundables o cauces de ramblas

- En carretera modere la velocidad. Con lluvia intensa deténgase en lugar seguro y visible.

- No cruzar zonas inundadas. Espere en el interior de sus vehículos

- En el campo no se refugie bajo árboles solitarios altos. Mejor sitio para refugiarse en el vehículo con ventanillas cerradas y antenas bajadas.

- Evitar el cambio de carriles, rebasar bruscamente, frenar inesperadamente y circular por zonas con abundante agua.

- Use el vehículo sólo si es absolutamente imprescindible.

- No intente nunca cruzar un puente que ofrezca dudas sobre su resistencia ni tramos de carretera o calles si están inundados. La fuerza del agua puede arrastrarte.

Peatones:

- No correr si comienza a llover y no cruzar la calle cuando hay ríos de agua circulando, ya que no permiten ver si hay baches o alcantarillas destapadas.

- Los peatones deben tener cuidado al abordar una unidad de transporte público, pues el conductor pierde visibilidad y como todas las personas quieren subir al apuro, pueden ocurrir graves accidentes.

- No cruce por entre los vehículos ya que puede ser atropellado. Recuerde que la presencia de neblina y lluvia, por la noche, reduce la visibilidad. Por esto se aconseja utilizar ropa con colores visibles.

- Reduzca el uso del móvil mientras camina, especialmente cuando cruce las vías.

En la vivienda

- Asegurar ventanas y objetos que el viento o el agua puedan desplazar

- Comprobar la limpieza de los imbornales y desagües privados evitando la acumulación de agua en patios o terrazas

- Desenchufar aparatos eléctricos, durante la tormenta por posibles subidas de tensión.

Ante fenómenos tormentosos con riesgos adicionales de aparato eléctrico:

- Evita permanecer en lugares altos como cimas y colinas, en campo abierto, en el agua nadando o en embarcaciones pequeñas.

- Aléjate de alambradas, verjas y objetos metálicos.

- No uses la bicicleta

- No utilices ascensores durante fuertes lluvias con descargas eléctricas.