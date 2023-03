Jorge Romero: "Tengo confianza plena en mi plantilla"

Al técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en rueda de prensa esta mañana de cara al partido de mañana sábado, a las 12h, frente al CD San Roque de Lepe en el BeSoccer La Condomina. Jorge Romero ha declarado que "cada partido es distinto. Afrontamos este nuevo partido con el objetivo de sumar los tres puntos. Nos encontramos en un buen momento de confianza, aunque hayamos sumado tres empates seguidos y encontremos, como es normal, puntos de mejora. Ahora estamos en el playoff de ascenso a falta de diez partidos para el final y aún no hemos perdido en este 2023"

Sin embargo, el andaluz ha querido remarcar sobre los últimos resultados obtenidos que "muchas veces, cuando hemos empezado ganando, al equipo deja de hacer cosas en fase ofensiva. El rival te aprieta, como es normal, pero tenemos que mantener esa tranquilidad e intentar cerrar los partidos para que no se escapen los partidos como el día del Mancha Real. Luego pueden darse muchos condicionantes, pero ese es nuestro análisis y nuestra forma de afrontar la semana para mejorar de cara a esta nueva jornada liguera".

"A mí no me desagrada jugar sábado por la mañana. Ya se hizo en otra ocasiones esta temporada fuera de casa"

Sobre el rival, Jorge Romero ha explicado que "el San Roque es un equipo muy dinámica que intenta dominar el choque con balón. Además llega con muchos jugadores al remate en área contraria, apretando bien la presión y que es capaz de ganar a cualquier rival de esta categoría. Para mí ha sido uno de los rivales que más me ha gustado, al menos cuando jugó frente a nosotros en el partido de allí. Tenemos que estar a un gran nivel para sacar los tres puntos".

¿Tienes ya claro el once para este encuentro? "No lo tengo claro aún. Me gusta esperar al último entrenamiento y luego analizo aspectos que los dejo para la última hora. Son cosas muy concretas, que decido muy al final. Me va a costar elegir porque haga lo que haga voy a perder cosas. Tengo confianza en todos mis jugadores y se que vamos hacer un gran partido ante nuestra afición", finalizó.