Jorge Romero: "Soy muy autocrítico"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación antes del entrenamiento de hoy previsto sobre el césped de El Mayayo. "La semana ha ido en progresión. Con el paso de los días la sensación ha ido a mejor, pero es lo que toca en esta situación en la que las cosas no están saliendo bien. Tenemos que ser conscientes que para revertir esta situación es haciendo un buen trabajo en el día para llegar en las mejores maneras al partido del fin de semana", explicó Jorge Romero.

Tras los últimos resultados, el técnico andaluz ha analizado ante los medios que "entendemos que hay una preocupación mayor cuando las cosas no salen bien. Yo ahí diferencio entre el análisis interno al del profesional. El aficionado siempre quiere que su equipo gane y cuando no lo hace, se molesta. Lo entiendo y es normal. Luego los profesionales tienen que analizar lo que pasa y cuando ocurre. No tiene nada que ver el partido del Granada con lo que hemos vivido en otros partidos. Hace un mes eramos el equipo menos goleado y que más ocasiones generaba. La diferencia son solo tres semanas y como técnico, la exigencia sigue siendo máxima y nada está hecho tanto con la situación de antes como ahora. Tenemos que elegir el camino, aquí está claro y tenemos que ir todos juntos de la mano para conseguir los objetivos"

"Soy autocrítico y exigente. Mi objetivo como entrenador es hacer que mi equipo genere peligro, juega bien y el rival no genera nada. Ese es mi trabajo"

Este domingo, el UCAM Murcia CF se enfrenta a un FC Cartagena B que llega al BeSoccer La Condomina tras sumar cinco victorias en los últimos cinco partidos. "Tenemos este partido y ahora mismo es el más importante. Esa debe ser nuestra mentalidad. Siempre he tenido la sensación que podemos ganarle a cualquier rival. Tenemos que mejorar nuestras debilidades y fortalecer nuestras fortalezas, aunque ahora mismo parezca que no hay, pero este equipo las tiene y lo ha demostrado en partidos anteriores", finalizó Jorge Romero.