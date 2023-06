Javier Recio: "En el fútbol hay pocos proyectos tan fiables como el Real Murcia"

El nuevo director deportivo del Real Murcia ha atendido a los medios de comunicación, en la sala de prensa del Real Murcia, acompañado por Felipe Moreno y Anotnio Pedreño, una rueda de presna en la que los medios le han preguntado sobre el futuro del equipo y las expectativas para el año que viene entre otras cosas.

Ha comenzado hablando Felipe Moreno, que ha presentado a Javier Recio a la prensa, y cree que “entre los candidatos que se han postulado ha llegado la mejor persona para dirigir el proyecto del Real Murcia y espero que sea durante mucho tiempo" y ha comentado una anécdota, “nunca he recibido tanta unanimidad y enhorabuenas por la elección de Javier Recio”. Felipe ha declarado que se encuentra muy contento, feliz y orgulloso de que haya apostado por el Real Murcia.

Acto seguido ha tomado la palabra Javier Recio y ha agradecido la confianza dada por Felipe. Admite que se encuentra “contento por estar en este proyecto” y cree que “hay pocos proyectos a día de hoy, tanto en esta categoría como en segunda división, tan fiables, serios y ambiciosos como el actual Real Murcia”, afirmando que ha sido una decisión “fácil”. Le han preguntado sobre el camino a seguir, y si iba a ser similar como lo ocurrido en Mallorca y cree que sí, que hay similitudes entre los dos proyectos. Cree que con respecto a la propiedad, es importantísimo que entienda dónde estamos, al club y lo que quiere la afición.

“Tanto Felipe como yo sabemos lo que es la Segunda B y lo que es tener un ascenso en primera decisión”. Javier es consciente de que el club: “Tiene un margen de mejora y de crecimiento brutal”, y ha añadido que es muy importante “acertar con la elección del entrenador e intentar darles las herramientas y ayudar al cuerpo técnico y al equipo”. Javier quiere un entrenador que: “Conozca la categoría, que entienda al Real Murcia y su exigencia, y que sobre todo que sepan lo que es un ascenso, que sepan lo que es un play off y que si conseguimos un ascenso que nos acompañen para la estabilidad”.

Sobre su llegada al club admite que conoce bien el club, su potencial, de dónde viene el club a pesar de los momentos difíciles y miraba de reojo todos los años al Murcia para ver si llegaba este momento, “desde el primer día lo tenía claro”. En cuanto al perfil del jugador admite que: “Necesitamos jugadores que estén al nivel de la afición, que tengan hambre por conseguir objetivos importantes y que tengan ilusión por conseguir objetivos importantes”.

“Está claro que el presupuesto es importante, el proyecto tiene muchas cosas alrededor de él y aquí no se va a hacer un equipo a golpe de talonario”, respondía Javier. Cree que se necesitan los mejores jugadores de la categoría ya que : “El proyecto es ambicioso, Felipe y yo no estamos aquí para quedarnos en 1 RFEF, pero aquí no se va a firmar a golpe de talonario”.

Javier está de acuerdo con que el mejor fichaje de Murcia es “la afición”. “Desde que jugué en Lorca, tenía simpatía por este club, ha vivido momentos muy difíciles y aun así he visto como una ciudad y una afición estaba volcada con el Real Murcia” y ha añadido que “es muy difícil encontrar eso en cualquier club de España”. Sobre los posibles entrenadores le gustaría tomar la decisión lo “antes posible”, debido a que cuanto antes llegue el entrenador, antes se podrá “confeccionar la plantilla”. Javier cree que hay varios perfiles interesantes, pero que “no vamos a tener prisa, no nos queremos acelerar y asegurarnos de tomar la decisión correcta”. La elección va a estar muy ligada a las “sensaciones cuando te sientas con ellos, escucharles, ver su ambición, pero es importante saber dónde estamos y quienes somos”. Otro factor importante del que ha hablado es que sepa llevar bien la presión.

“Si ahora mismo estamos hablando de la palabra ascenso mal vamos”, admite Javier que cree que hay que ir paso a paso. En su objetivo está hacer un equipo contentivo, ganador de duelos, consistente en defensa, y de nuevo repite que “vamos a ir paso a paso, no hay que olvidar de dónde venimos”

Por último le han preguntado sobre el filial a lo que ha respondido que: “Yo vengo a trabajar también el fútbol base, que es fundamental para el Real Murcia, no puede ser que cada año salgan de aquí varios jugadores y se vaya a equipos de la zona, se debe hacer un trabajo y un análisis más profundo que se hará con el tiempo”. De esta manera terminaba la ronda de preguntas al nuevo director deportivo del Real Murcia