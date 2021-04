Jaime Pérez, portavoz del Comité técnico COVID en Murcia

El Gobierno de Murcia facilitará la vacuna a personas de Murcia y Lorca de 70 a 79 años que no la hayan recibido por no haber sido citados o no haber querido o podido hacerlo cuando fueron llamados si se presentan con su DNI y tarjeta sanitaria este fin de semana en los centros donde se administrarán.

El sábado solo podrán hacerlo 600 personas de riesgo con cita en el centro de salud del barrio murciano de San Andrés, pero de 9 a 19 horas, en el estadio Nueva Condomina, de la pedanía de Churra, se ha citado a nacidas de 1941 a 1946, por lo que pueden ir también sin cita en las condiciones descritas las personas de 75 a 79 años de ese municipio.

El domingo solo están citados 700 mayores de 80 años para segunda dosis en el jardín del Salitre, pero en Nueva Condomina de 9 a 19 horas pueden ir nacidos en el municipio de Murcia entre 1947 y 1951 (de 70 a 74 años) y en el pabellón Felipe VI, de Lorca, entre 1942 y 1951 (de 70 a 79), de 9 a 14 horas, los naturales de esta ciudad.