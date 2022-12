Fran Lara: "Los fallos nos están castigando demasiado"

Fran Lara ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación esta mañana, en sala de prensa, antes de iniciarse el entrenamiento sobre el césped del BeSoccer La Condomina. El futbolista ha declarado que "hemos tenido dos días complicados por la derrota, pero hay que afrontar la semana con normalidad y con ilusión por el nuevo partido que tenemos este fin de semana".

Sobre el último partido en casa del líder, Fran Lara ha hecho autocrítica y ha subrayado que "hicimos bastante cosas bien, pero en fallos puntuales, más con el acierto del rival, te llevas ese resultado. Creo que no hicimos un mal partido y los datos lo dicen. El equipo hizo colectivamente bien la presión arriba y no dejamos al rival salir con el balón jugado. Pienso que los fallos no están perjudicando en exceso, pero aún así no nos pueden marcar cinco goles y eso tenemos que corregirlo".

"No puede ser una excusa las bajas. Tenemos una plantilla con jugadores que cualquiera de ellos está capacitado para ser titular", añadió.

En el aspecto personal, el 5 universitario jugó de centrocampista frente al Antequera y fue el autor de dos de los tres tantos que hizo el equipo el pasado fin de semana. "Me sentí cómodo en esa posición. Jorge me dio esa confianza para moverme con libertad por el centro del campo. Además soy un jugador que me gusta llegar arriba y no tengo problema en volver a jugar en esa posición. Eso ya depende del míster".