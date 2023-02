Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado este jueves en Berlín que en 2022 Alemania se consolidó como el principal destino internacional de los productos agroalimentarios de la Región, con in incremento de las ventas en los primeros once meses del 1,4 por ciento hasta los 922 millones de euros.



“Las estanterías de los supermercados de Berlín están repletas de frutas y hortalizas de la Región de Murcia, y eso indica el valor de nuestra agricultura”, ha destacado el presidente autonómico, que estos días se encuentra, junto a los presidentes de las organizaciones agroalimentarias Proexport, Apoexpa y Fecoam, en la feria Fruit Logística.



El sector agroalimentario rozó el pasado año los mil millones de euros en ventas a Alemania, pese al momento de coyuntura económica global provocado por la inflación y la invasión de Ucrania, superaron ampliamente las exportaciones a Francia, Reino Unido e Italia, por lo que, según López Miras, no es entendible que "el Gobierno central se empeña en cerrar el Tajo-Segura, viendo lo que son capaces de hacer los agricultores de la Región con el agua del trasvase".



"Estamos volviendo a demostrar en Berlín que somos la huerta de Europa, una seña de identidad fruto del trabajo de muchas generaciones”, ha dicho.



Tras Alemania, los productos agroalimentarios de la Región de Murcia tuvieron como destino el año pasado Francia (exportaciones por valor de 737 millones de euros), Reino Unido (con 574 millones de euros en ventas) e Italia (que alcanzó los 355 millones de euros).