Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

La Región de Murcia invertirá 45 millones de euros hasta 2027 para potenciar la internacionalización de las empresas con el objetivo de aumentar en un 30 por ciento el volumen de las exportaciones, pasando de los más de 12.000 millones de euros de 2021 a los 15.000 millones al final del periodo.



Para ello, se ha puesto en marcha el Plan de Internacionalización Empresarial 2023-2027, que han presentado este martes el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y el director del INFO, Joaquín Gómez, y que tiene como objetivos principales consolidar la posición de la región en el mercado exportador y ganar nuevos espacios, tanto en mercados como en productos.



Para ello, ha detallado el presidente, se han articulado 7 ejes de actuación con los que las empresas murcianas podrán hacer frente a los retos de enfrentarse a unos mercados cada vez más exigentes en un ámbito en el que la comunidad autónoma no ha dejado de crecer, pasando de los 3.000 millones de euros en exportaciones en el año 2000 a los más de 12.000 en 2021 y superando esa cifra en 2022, con 6.700 que vendieron sus productos en 190 países diferentes.



Así, según ha detallado Gómez, el primero de los ejes se centra en incrementar la base de empresas exportadoras y para ello se pondrá a su disposición asesoramiento, capacitación y hojas de ruta personalizadas, además de novedosas guías de exportaciones específicas por cada sector.



El segundo eje tiene como objetivo aumentar el valor añadido y tecnológico de las exportaciones integrando las actuaciones de este plan de internacionalización con la estrategia de especialización inteligente, aprovechando la tecnología para mejorar la capacidad de exportar productos especializados y de alto valor añadido, difíciles de copiar.



Actualmente las exportaciones de alta y media tecnología suponen el 17,5 por ciento del total de las que se hacen en la región y el objetivo del plan es llegar al 20 por ciento.



Diversificar los mercados es el tercero de los ejes y para ello se ampliará la colaboración con federaciones y asociaciones con el objetivo de que las empresas puedan asistir a más ferias internacionales y participar en nuevas misiones inversas y directas, e incorporando sectores que hasta ahora no tenían cabía en el Plan de Comercio Exterior, como el audiovisual, el turístico o el de defensa.



Un cuarto eje está orientado a facilitar a las empresas el acceso a nuevas herramientas y softwares que fomenten el uso de las nuevas tecnologías y el “business intelligence”, y se creará una plataforma específica para facilitar el acceso de las pymes a esos servicios.



En quinto lugar, se van a programar nuevas actuaciones de capacitación en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y se articularán además subvenciones para contratación de personal específico para potenciar la internacionalización en las empresas.



El sexto de los ejes contempla, como gran novedad, la inclusión por primera vez en un plan de internacionalización de todo lo relativo a importaciones con el objetivo de evitar rupturas entre sectores y aprovechar la cadena de valor de la economía.



Por último, un séptimo eje de coordinación y gobernanza para la revisión dinámica de toda la estrategia, que se someterá a evaluaciones periódicas que se publicarán en la web del plan, así como para potenciar la Marca Región de Murcia vinculada a la Marca España, y para poner en marcha planes de contingencia ante situaciones de emergencia.



López Miras ha destacado que las propuestas incluidas en el plan han sido solicitadas por los propios empresarios y ha confiado en que estas medidas ayudarán en los próximos 5 años a consolidar la “posición líder” en materia de exportaciones de la comunidad autónoma, que actualmente es la quinta provincia exportadora neta de España, ha destacado.



Para continuar a la cabeza de las exportaciones, ha dicho, las empresas deberán enfrentarse a importantes retos, como el clima de incertidumbre generado por la invasión rusa a Ucrania, las presiones inflacionistas, el endurecimiento de las condiciones de financiación, o la pandemia del coronavirus, “que no termina de encauzarse en el contexto mundial”.



Además, ha hecho especial hincapié en el problema que para las exportaciones supone “la voluntad del Gobierno central de recortar el trasvase” Tajo-Segura, puesto que el sector agroalimentario y hortofrutícola suponen un tercio del total de las exportaciones, por lo que ha reiterado su presencia en la manifestación convocada mañana en Madrid para defender esa infraestructura.