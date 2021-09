Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha advertido que el último informe elaborado por el Comité Científico revela que la situación del Mar Menor es "crítica" y que hay bolsas de anoxia en la cubeta sur. Por ello, ha instado al Gobierno de España a "actuar ya" tomando medidas como la apertura del canal de Marchamalo o, de lo contrario, la Comunidad Autónoma pedirá amparo a la Justicia.

Durante su intervención en el acto de inauguración del 'Foro Avanza', organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), López Miras se ha referido al Mar Menor, y ha recordado que hace más de un mes que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visitó la laguna salada y, desde entonces, "el Gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión o actuación".

"El Mar Menor está en una situación crítica, requiere de medidas urgentes e imprescindibles que se hagan sin demora", según López Miras. "Sabemos las medidas que hay que aplicar porque el Comité Científico nos las ha indicado y estamos en tiempo de descuento", ha lamentado.

A este respecto, ha recordado que el Gobierno murciano ha enviado convenios al Ejecutivo central para asumir el coste de las actuaciones, al tiempo que le ha pedido la transferencia de las competencias. "Lo hemos pedido por activa y por pasiva", según el presidente murciano, quien cree que el Gobierno de España "tiene que hacer lago ya, porque la situación del Mar Menor es crítica".

"BOLSAS DE ANOXIA EN LA CUBETA SUR"

Ha recordado que este lunes por la noche le pasaron los últimos datos de las muestras recogidas por los miembros del Comité Científico que asesora al Gobierno regional sobre el Mar Menor, y el informe decía que la situación en la laguna salada a día de hoy es "crítica".

"La situación del Mar Menor en la cubeta sur, al igual que durante agosto, es crítica", según López Miras, quien advierte que se están formando de nuevo bolsas de anoxia --agua sin oxígeno--. Por ello, cree que "hay que solucionar esta situación".

"En este momento, estamos en una situación en la cubeta sur similar a la de agosto, y los científicos nos dicen que, o se abre con urgencia la gola de Marchamalo, o los daños pueden ser irreversibles", ha alertado.

A su juicio, "hay que actuar ya". Ha reconocido que las medidas en origen "son necesarias se están tomando", pero ha advertido que, "si no se aplican ya estas actuaciones urgentes que nos está pidiendo a gritos el Comité Científico, como es la apertura de la gola de Marchamalo, no van a servir de nada las actuaciones en origen".

A lo largo de este martes, el Comité Científico está redactando el informe en el que se detalla la situación actual del Mar Menor y la urgencia de abrir la gola de Marchamalo. Ha señalado que se están formando bolsas de agua que destruyen todo a su paso y que "no se van a evaporar ni a desaparecer por arte de magia".

"Hay que facilitarles una apertura al Mediterráneo para que salgan o, mientras tanto, destruirán todo el ecosistema que haya en su recorrido", según López Miras, quien ha insistido en que "hay que actuar ya". Por eso, ha señalado que, en cuanto el Gobierno regional reciba ese informe en el que se detalla la situación del Mar Menor y la imperiosa necesidad de abrir el canal de Marchamalo, lo enviará al Ministerio.

"Si vuelve a respondernos que no va a actuar en Marchamalo, solicitaremos el amparo de la Justicia; enviaremos dicho informe a los tribunales para solicitar su amparo y que obligue al Ministerio a realizar una actuación que es urgente e imprescindible para que el deterioro del Mar Menor no sea irreversible", ha aseverado.

"Las actuaciones en origen que está pidiendo el Ministerio de Transición Ecológica son necesarias y se están llevando a cabo, pero no van a servir de nada si no se actúa de forma urgente, si no se actúa en Marchamalo y si no se empieza la construcción del Colector Norte", ha concluido.