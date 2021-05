Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de “desentenderse de la pandemia hace más de siete meses” y le ha reprochado que haya “delegado” la gestión de la crisis sanitaria en las comunidades autónomas.

Lo ha dicho en Lorca durante un acto del PP con motivo del décimo aniversario de los terremotos que devastaron la ciudad en 2011, en el que ha asegurado que el Gobierno de España “ha eludido su responsabilidad” en la coordinación de la respuesta ante la crisis del coronavirus.



Pedro Sánchez, ha añadido, “se ha lavado las manos y hemos tenido que tomar las decisiones desde las comunidades autónomas” y ha cuestionado que haya levantado el estado de alarma sin haber preparado “un plan jurídico” que respalde las decisiones de las administraciones para evitar la propagación de la pandemia.



Ha dicho López Miras que “”ha desaparecido el estado de alarma, pero no el virus, que sigue entre nosotros y no tenemos las medidas necesarias para poder frenarlo”.



En su opinión el levantamiento del estado de alarma es “una decisión que no responde ni a criterios sanitarios ni jurídicos, sino que es estrictamente política” y la ha considerado un “auténtico despropósito que los españoles no pueden permitir.



Durante su discurso en Lorca ha puesto de relieve que Murcia es hoy “la región más segura de España, una de las tres comunidades con menos incidencia, la que menos letalidad tiene del país y la que tiene menos positividad”.







Ha recordado que Murcia ha sido la única en entrar en la “nueva normalidad”, algo que ha atribuido al esfuerzo de toda la sociedad murciana “y a las decisiones valientes” de su Ejecutivo autonómico, que “va a seguir tomando medidas, las que sean necesarias” para mantener bajo control el coronavirus.







Seguirá las recomendaciones de los técnicos sanitarios y de los expertos en epidemiología que “son los que de verdad saben cómo frenar el virus”, ha dicho el presidente que ha considerado que el levantamiento del estado de alarma ha dado lugar a “una situación dantesca” en España.



Ha aludido así a la diversidad de medidas en vigor por comunidades autónomas, que ha considerado una respuesta poco eficaz para contrarrestar el virus, por lo que ha apelado a la “responsabilidad y a la prudencia” de los ciudadanos.



Solo cuando el virus haya sido superado llegará el momento de la “reconstrucción de España” tras la pandemia, ha considerado el político lorquino, que ha censurado que la estrategia del Gobierno central para esa reconstrucción pase por “freír a impuestos a los españoles”.



Fernando López Miras ha considerado “una ocurrencia” del Gobierno el pago de impuestos por el uso de las autovías y ha defendido que ante esas decisiones del Ejecutivo está la respuesta de una “sociedad cada vez más movilizada y unida”.



Ha apuntado a que el país ha entrado en “un cambio de ciclo” definido por la reunificación del centro derecha que “empezó en la Región de Murcia” tras el fracaso de la moción de censura del PSOE y Cs para desbancarle del poder.