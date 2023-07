Fernando López Miras: "Permitir mi investidura es un acto de responsabilidad"

El candidato del PP a presidir la Región de Murcia, Fernando López Miras, a advertido este jueves a Vox de que permitir su investidura es un acto de “responsabilidad” con los ciudadanos, y ha asegurado que no se “independizará” de quienes le otorguen su confianza, por lo que les ha pedido que no se aferren al “fetichismo de los sillones” porque sus votantes no lo entenderían.

Lo ha dicho durante su debate en la primera jornada de esta sesión de investidura, en la que ha dedicado la primera parte de su discurso a reclamar a los de Santiago Abascal que permitan su nombramiento porque, “si hoy fracasa esta investidura, la única interpretación posible es que estamos más pendientes de lo contingente que de lo necesario”, cuando los ciudadanos quieren al parlamento “a pleno rendimiento”.

Por ello, ha propuesto una batería de iniciativas que pondrá en marcha antes del 31 de julio si es elegido presidente, que incluyen la implantación de la jornada de 35 horas a todos los funcionarios, una prórroga en los plazos de contratación de la entidad colaboradora a la que están obligados los agricultores del ámbito del Mar Menor y una nueva ayuda al pago de las hipotecas.

También la financiación de la cotización a la Seguridad Social por la contratación de un trabajador indefinido para los autónomos y la bonificación al 50 por ciento de su cuota durante el tercer año, así como la puesta en marcha de un plan de impulso al comercio.

Asimismo, ha presentado una batería de 15 compromisos a cumplir en los primeros cien días de gobierno, basados en las que serán, ha dicho, las cinco líneas estratégicas que centrarán su proyecto político: modernización educativa, modernización económica y productiva, modernización administrativa, protección del Medio Ambiente y el Mar Menor y pacto intergeneracional para potenciar a la juventud.