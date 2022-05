Carlos Alcaraz sabe cómo no quiere que llamen: "De todo menos Carlos, porque parece que he hecho algo malo"

Ya tenemos claro cómo prefiere que le llamen a Alcaraz, el tenista 'sensación' del momento en nuestro país. "De todo menos Carlos, por favor", respondió el tenista murciano en la entrevista concedida a pie de pista, a Álex Corretja para RTVE, a la conclusión de la jornada del martes en el Madrid Mutua Open. "Carlos lo veo muy serio, es como que he hecho algo malo. Carlitos es más como de amigos, y Charly, igual", declaró desatando las carcajadas del público de la pista central de la Caja Mágica, en Madrid.

Alcaraz acababa de derrotar al georgiano Basilashvili por 6-3 y 7-5, pasada la medianoche: "No se me ha hecho muy largo el día porque no he estado aquí todo el día. He venido por la tarde, pero un poco largo sí, porque entre que salgo, unas cosas y otras, me acostaré tarde".

"La verdad es que un jugador de tenis viaja por diferentes países, y como el ambiente de España, jugar ante mi gente, como aquí en la Caja Mágica para mí es súper especial", declaró emocionado.

En cuanto al partido de segunda ronda, comentó que "al final, tienes que imponer tú el ritmo, esa es la dificultad. Tener que estar concentrado todo el tiempo, hoy me ha costado pero lo hemos conseguido sacar".

"Me he sentido muy arropado por toda la gente y el cariño de la Caja Mágica. Me siento afortunado de vivir este tipo de momento y que me quiera tanto la gente", indicó tras el partido el jugador español que fue ovacionado, en pie, tras ganar una bola imposible.

"Al final soy un jugador que lucha hasta la última bola. Peleo cada bola y me hace sacar este tipo de puntos. Increíble que toda la gente se levantara y me animara", relató Alcaraz.

"No tengo palabras para agradecer a la gente. Todo el día de espera, que se queden hasta el final para animarme lo agradezco muchísimo", añadió tras el partido. "Si alguien me dice que un martes, de noche, iba a estar la pista así con tanta gente pensaría que está loco", añadió.

Alcaraz, no obstante, subrayó que prefiere jugar a una hora más temprana. "Entre unas cosas y otras para recuperación no es lo ideal. Prefiero jugar antes", concluyó.