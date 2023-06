Cáritas presenta la memoria del ejercicio 2022

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha afirmado que no hay razones actualmente para pensar en una posible abdicación del Papa.

"Creo que no hay absolutamente nada de eso, al Papa lo considero tan libre y no sujeto a nada que si hubiera tenido esa intención lo hubiera dicho antes claramente y con su propia voz", ha dicho el obispo al ser preguntado por los rumores sobre esta cuestión. Considera, al respecto, que no es un tema "preocupante".

Preguntado sobre el estado de salud del Papa se ha remitido a fuentes del Vaticano, que han informado que su Santidad ha pasado "bien" la noche tras someterse este miércoles a una operación de una hernia intestinal que se resolvió sin complicaciones.

Se encuentra, ha explicado, en el estado posoperatorio "con bastante normalidad, reponiéndose". Por ello, ha confesado estar con sentimiento de "alegría", porque "está saliendo bien de ese trance".

Francisco se encuentra en su habitación privada en la décima planta del hospital Gemelli y permanecerá unos días ingresado. La Casa de la Prefectura Pontificia, el organismo del Vaticano encargado de la agenda del Papa, ha anulado todas las audiencias previstas en la agenda del Pontífice hasta el próximo 18 de junio para asegurar su total recuperación.