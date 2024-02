Artur Kurucs: "El equipo tiene un gran ambiente ganador"

El UCAM Murcia ya tiene la mente puesta en la competición doméstica que volverá al Palacio el próximo sábado frente a un Surne Bilbao, rival que consiguió la victoria en la primera vuelta de la temporada. Arturs Kurucs no pudo disputar ese primer partido, pero sabe que “es un equipo bueno, como cualquier equipo en ACB y tenemos que prepararnos”.

Volver a jugar en casa tras las dos derrotas de Liga Endesa fuera es una motivación extra para los de Sito Alonso, aunque el letón afirma que el equipo compite cada día. “Nos está costando ganar fuera en Liga, pero, aun así, creo que jugamos bien. El último partido en Tenerife estábamos bien, faltaron algunos detalles, pero tenemos ese ambiente ganador, no bajamos las manos”.

El pequeño de los Kurucs está acumulando cada vez más minutos debido a las bajas del equipo, como pasó en el último encuentro de BCL. “Yo siempre me he considerado un jugador de energía en defensa. Hasta este momento no lo he podido enseñar del todo, pero en este último partido he podido enseñar un poco de lo que soy capaz”.

En cuanto al ataque, tiene claro que es cuestión de adaptarse a la competición y lo que le pide el equipo. “Creo que soy tirador, bueno, sé que soy tirador. En los últimos partidos no han entrado los tiros, pero estoy todavía encontrando mi ritmo, dónde tirar, dónde no tirar, dónde penetrar, dónde no penetrar”.