Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

El Gobierno regional y organizaciones de regantes y del sector agrícola han trasladado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "la enorme preocupación existente en la Región de Murcia respecto de las decisiones que se puedan adoptar en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura convocado para el viernes y su grave repercusión en el futuro del sector agroalimentario del Levante, con la consiguiente merma del desarrollo económico, social y medioambiental de todo el territorio afectado".

En estos términos se ha dirigido hoy por escrito a la ministra el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, mediante misiva que también suscriben Fecoam, Apoexpa, Proexport, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Fundación Ingenio, Comunidad de Regantes de Lorca y Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

El texto considera "muy inapropiada" la celebración de este Consejo para validar el Plan del Segura, "mientras el Plan del Tajo sigue sin conocerse, no habiendo obtenido hasta la fecha respuesta a las alegaciones enviadas, y no sabiendo realmente la disponibilidad de agua con la que puede contarse". Por ello, no considera razonable "no sólo aprobar, sino simplemente considerar un Plan en esas condiciones", a lo que se añade que se han concedido "apenas un par de días de plazo para examinar una cantidad ingente de documentos muy complejos, cuando llevamos 10 meses de consultas, correcciones, mesas y talleres".

La carta afirma que este conjunto de circunstancias "sitúa a la Región en una posición de indefensión y falta de transparencia que no podemos admitir", por lo que se solicita la retirada de la convocatoria del Consejo del Agua, a la vez que se requiere una reunión, a la mayor brevedad posible, por parte de las administraciones estatal y regional para "encontrar salidas a la compleja situación en la que nos encontramos”, en la que estén presentes regantes y agricultores, “para que manifiesten su punto de vista sobre un asunto que les afecta de forma muy directa".