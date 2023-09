Antelo dejará su escaño para entrar en el gobierno, que con Vox será “fuerte y estable”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha confirmado que dejará su escaño en el Parlamento autonómico una vez sea nombrado vicepresidente regional, y ha asegurado que con Vox el nuevo Ejecutivo será “fuerte y estable”.



En este sentido, ha recordado que, con el apoyo de Vox, la investidura del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, “tendrá el voto favorable de más del 60% del voto” emitido en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.



Antelo, quien ha comentado que el acuerdo programático se está “ultimando” y se hará público “en breve”, ha hecho estas declaraciones tras reunirse este lunes con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación García, dentro de la ronda de contactos para un nuevo debate de investidura de López Miras, en un encuentro que ha transcurrido en “tono muy cordial”.´



Antelo ha anunciado que, una vez deje su escaño, la portavocía del grupo parlamentario recaerá en el actual portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, quien se está encargando de cerrar el acuerdo programático con el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.



En cuanto a quienes integrarán por parte de Vox los distintos escalafones del Gobierno regional, incluyendo al titular de la consejería de Fomento e Infraestructuras, Antelo ha reconocido que los nombres “ya están pensados”, pero la decisión “todavía no está tomada”. Será después de la toma de posesión de López Miras cuando se cierre el organigrama del nuevo Ejecutivo.



No obstante, Antelo ha recalcado que, una vez se constituya el Gobierno, “no habrá consejerías de Vox y consejerías del PP”. “Será un único gobierno, con una acción coordinada, y centrado en resolver los problemas”, entre los que ha mencionado que la Región de Murcia es la comunidad “peor financiada de España y por ello las cuentas están en una situación muy delicada”.



Respecto al Mar Menor, Antelo ha recalcado que PP y Vox están “de acuerdo en cambiar la ley para una mayor proyección”.



“Es una obsesión compartida, está más que hablado y vamos a trabajar especialmente en los saneamientos que son muy deficitarios”, ha avanzado Antelo, quien ha reprochado a PSOE y Podemos que utilicen el Mar Menor como “arma arrojadiza”.



El líder provincial de Vox ha reconocido que las negociaciones han sido “muy complicadas” y durante este tiempo “hubo momentos en los que pensaba que íbamos a repetición electoral y otros a la investidura”.



“Siempre ha dependido el PP”, ha apostillado, agregando que “la clave ha sido el cambio de postura del PP” el pasado viernes, pues “por la mañana el acuerdo no estaba cerca, y por la tarde se desbloqueó”.



Ha reiterado que Vox entendía que con el 18% de los votos “teníamos que formar parte del gobierno para condicionar las políticas”, al tiempo que ha considerado un “absurdo” volver a ir a elecciones