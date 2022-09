Alejandro Valverde: "Mi carrera ha sido espectacular"

Emocionado, agasajado por el público, llegó el momento de la despedida de Alejandro Valverde de la Vuelta a España y de las grandes rondas. Una despedida para el murciano (Las Lumbreras, 42 años), dos décadas después de su debut en 2022. En una palabra, "El Bala" resumió su trayectoria: "espectacular".

El campeón del Mundo 2018 se marcha con 16 participaciones en la Vuelta, prueba que ganó en 2009, además de 12 victorias de etapa y 7 podios.

En su larga trayectoria en carreras de tres semanas, Valverde ha participado en 32 Grandes Vueltas, de las que ha terminado 27, ha logrado podios en Tour (tercero en 2015), Giro (tercero en 2016) y Vuelta (segundo en 2006, 2012 y 2019 y tercero en 2003, 2013 y 2014).

En Madrid, junto a Cibeles, las sensaciones se desbordaron en Valverde. Acababa de atravesar la última línea de meta en la que ha sido su carrera preferida.

"Siento mucha emoción, es una sensación algo diferente a las lágrimas del Mundial de Innsbruck 2018. Allí fue una emoción de golpe, una explosión. Aquí es un sentimiento que poco a poco he ido llevando día a día, pero lo he disfrutado muchísimo. Quiero dar las gracias por todo el cariño del público que estoy ", señaló "El Bala".

Su futuro de despedida ciclista pasará por las clásicas italianas de fin de temporada con última estación en Il Lombardía, y anuncia que volverá a la Vuelta....pero no de corredor.

"¡Sí, la idea es volver a La Vuelta! Tengo dos años más de contrato con el equipo, pero no de corredor. Sobretodo quiero disfrutar de todo lo que he recibido y todo lo que he conseguido, y apoyar al equipo al máximo”.

Valverde se llevará un recuerdo imborrable de la Vuelta, nada menos que la ovación de la afición en el circuito de Madrid. En la salida de Las Rozas el pelotón le hizo el pasillo, y posó con otra leyenda del ciclista mundial, el "Tiburón" italiano Vincenzo Nibali, también de retirada. Se Trata de uno de los 7 corredores de la historia con el Tour, Giro y Vuelta en su palmarés.

Ya en las calles de la capital, Valverde cruzó en solitario la meta, descolgado del pelotón, en el primer paso del circuito como homenaje a una larga trayectoria que atesora 133 victorias. Brazos en alto, saludando al público, el campeón del Mundo 2018 se dio un baño de masas.