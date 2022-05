Alejandro Gómez: "Sito es uno de los nuestros. Espero que renueve"

Clasificar a la Copa del Rey, llegar a semifinales, hacer historia junto a una magnífica afición, ser el 2º equipo más anotador tras 34 jornadas, con un +- positivo y un bagaje de 16 victorias y 18 derrotas. Esa ha sido la “notable” temporada de un UCAM Murcia que, año tras año, sigue creciendo en proyecto y en talento.





“Es una temporada que iba para sobresaliente y que ha terminado en notable. Si analizamos los resultados, el año es muy bueno. Acabar en puestos de Europa era algo que a principio de temporada nos apetecía muchísimo y que el presidente quería, y y lo hemos conseguido. Nadie imaginaba jugar la Copa del Rey y llegar por 2ª vez en la historia a las semifinales y también lo hemos conseguido. Hay momentos en la 1ª vuelta que jugamos un baloncesto espectacular. Han sucedido cosas extradeportivas que han podido tocar al equipo más mental que físicamente y que han provocado un gran desgaste a nivel anímico. Nos ha llevado a terminar la temporada no como nos hubiera gustado y con un bajón importante tanto de juego como de resultados. Pero no olvidemos de la parte positiva. Me quedo con el corazón de este equipo. Cuando las piernas y la cabeza no iban, y podían dejarse ir, nunca lo han hecho. Siempre han querido volver, siempre han querido apretar y volver, con más o menos acierto, pero siempre han estado ahí. Creo que debemos estar muy orgullosos de este grupo”, ha sentenciado Alejandro Gómez, director general y deportivo del UCAM Murcia.

Un año con un gran desgaste, tanto físico como mental, que no ha permitido a los universitarios cerrar el curso de la mejor forma posible: “Yo creo que hay cosas que no podemos contar ni decir por no dar ventajas a los contrarios, pero en los últimos dos meses hemos tenido bastantes problemas con las lesiones: el tobillo de Chris estuvo mucho tiempo parado, Sadiel ha terminado el mes y medio final muy tocado, Lima ha jugado muy mermado los últimos tres partidos por un virus que también cogieron Nemanja y Thad, Taylor el otro día vomitando en medio del partido. Si juntas todo eso y le sumas la presión y el gran número de circunstancias ajenas al baloncesto que han sucedido, te queda un caldo de cultivo en el que el corazón no puede con todo. Pero lo importante, lo que se le pide a este equipo, al UCAM Murcia, esos valores de no rendirse y dar siempre el máximo, los han dado. Cuando el otro día quedan cinco minutos y vas 19 abajo ante Zaragoza en casa, lo normal, con la temporada ya acabada y sin poder más, es bajar los brazos. Pero no. Este equipo se pone a tres puntos y vuelve a intentarlo cuando había jugado el peor baloncesto de la temporada. Creo que tiene mérito. Cómo han hecho las cosas y cómo han trabajado en el día a día. Me quedo mucho más con lo positivo que con lo negativo. Creo que es una temporada muy positiva”.