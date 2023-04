Alcaraz: "Es increíble sentir la energía de la gente"

Carlos Alcaraz, que este domingo se proclamó campeón del Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó por segunda edición consecutiva, agradeció el apoyo recibido por la afición desde su estreno hasta la victoria en la final ante el griego Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-4).



"Es increíble sentir esta energía. Gracias por el apoyo que he recibido desde el primer momento. Es una maravilla jugar aquí y sentir el cariño. No solo en la final, sino desde el primer día. Ahí se ve la afición por el tenis", aseguró el tenista murciano tras recibir el título de campeón.



Después de recibir la protocolaria lluvia de confeti al son del 'We are the champions' de 'Queen', Alcaraz agradeció el apoyo de su equipo, en especial de su entrenador Juan Carlos Ferrero: "Le veo más que a mi padre. Es increíble aprender de tí. No hay palabras para agradecer lo que has hecho por mí".



La segunda raqueta mundial también agradeció el cariño de su familia y amigos, muchos de ellos presentes en las gradas, y tuvo palabras de reconocimiento para su adversario en la final, el griego Stefanos Tsitsipas.



"Me empujas a mejorar, a dar lo mejor de mí para ganar cada vez que nos enfrentamos. Gracias por todo lo que estás haciendo por el tenis. Estoy seguro de que vamos a compartir grandes momentos y espero que juguemos muchas finales", declaró.



Asimismo, Alcaraz destacó la preparación mental como un aspecto clave en su victoria: "Con el equipo hablamos de la importancia de estar relajado y querer jugar los momentos difíciles. Olvidar los errores y solo ser yo mismo. No pensar en la gente que está viéndome, solo en mí, la pista y la raqueta".



Por su parte, Tsitsipas, finalista por tercera vez en el Godó (también perdió las de 2018 y 2021 ante Rafa Nadal), tiró de sentido del humor en su deportiva felicitación a Alcaraz: "Carlos, relájate, hermano. Compartir es vivir".



"Tuve la oportunidad de verte jugar hace unos años y supe que llagarías al circuito antes de lo esperado. Es impresionante el crecimiento que has realizado en los dos últimos años. Te vemos como un ejemplo y esto nos obliga a seguir mejorando", le dijo al campeón.



Por último, Tsitsipas tuvo varios gestos de complicidad con el público local al asegurar que prefiere Sant Jordi a San Valentín y que "poder ganar algún día el torneo es un sueño" para él