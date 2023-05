Alberto González: "El domingo tenemos una final, es un partido de play off"

El central del primer equipo, Alberto González, antes de la sesión de entrenamiento de esta mañana, ha acudido a la sala de rueda de prensa del estadio Enrique Roca, para atender a los medios de comunicación que se han desplazado hasta allí.

Al empezar la rueda de prensa, Alberto González nos cuenta cómo ha sido esta semana de preparación para el partido del finde y cómo se siente ante el ambiente pre-partido: “Está siendo importante para nosotros porque venimos de una mala racha y de una derrota el otro día que fue muy dura de asimilar. Esto nos hace volver a meternos en el partido, en la final que tenemos el domingo, que la gente esté con nosotros pese a la racha del equipo ayuda y ahora nos toca devolverselo”

“El partido del domingo es el partido más importante de la temporada”, afirma contundente el central. Además Alberto añade: “Es prácticamente un partido de playoff, por la situación que tenemos ahora mismo es un encuentro vital para seguir peleando por el objetivo y creo que tenemos que afrontarlo así desde el minuto uno”

El jugador pimentonero destacó que, “cuando juegas en estos ambientes un punto a controlar creo que es esa sobreexcitación. Es algo que ya tenemos que tener aprendido, la gente que estuvimos el año pasado ya lo trabajamos de cara al playoff, este año ya tuvimos partidos así y pienso que hay que encontrar ese nivel exacto de activación en el que ni estemos por abajo, ni estemos por arriba”

El ambiente que se está generando a pocos días del partido no tensa a los jugadores granas: Siendo muy sincero, no, no nos tensa. Estos días te hacen excitarte de más, tener ganas de que llegue el partido y al final más en esta categoría que no es tan habitual, el jugador lo que quiere es vivir estos partidos. Tenemos la necesidad de devolverle todo lo que nos están dando, creo que ahora nos toca a nosotros y no hay otra forma de devolverselo que no sea en el campo y ganando”

En cuanto al rival, el jugador pimentonero cree que el Castellón: “Es un equipo hecho para estar arriba, con muy buenos jugadores y entrando en una dinámica muy buena. Es un equipo para ascender pero nosotros también estamos en ese grupo, vamos a jugarle de tú a tú”