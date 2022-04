Aira: "Estamos teniendo poco premio a nuestro trabajo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Mirador al finalizar el choque ante el Algeciras a domicilio. José Manuel Aira ha comenzado su intervención con una valoración del choque: "Esperábamos un choque así. La primera parte ha sido muy igualada y creo que lo hemos controlado muy bien. Tras el descanso llegó el gol y el equipo estuvo un poco noqueado, pero se ha rehecho. Con la primera expulsión, el equipo ha interpretado bien el partido, pero con la segunda nos faltó un poco de calma para elegir bien cerca del área rival".

"Este resultado no nos sirve. Creo que estamos dando un nivel alto en los últimos partidos de Liga, pero está claro que la recompensa que hemos obtenido, en cuanto resultados, ha sido muy poca bajo mi criterio. No podemos lamentarlo. Mañana tenemos que volver al trabajo y seguir mejorando para estar más acertados para poder sumar de tres en tres", añadió.

El UCAM Murcia ha sumado su tercer empate consecutivo en Liga ante el Algeciras, que se quedó con nueve jugadores en los últimos ocho minutos del partido. "No hemos estado precisos tras el 1-1. Al jugador le ha entrado esas prisas por ganar y las tomas de decisiones, como he dicho, no han sido buenas. Ya nos pasó contra el Nástic en el tramo final del partido. Lo hemos hablado durante la semana, pero una vez dentro cuesta tener esa frialdad para verlo como lo estábamos viendo desde el banquillo", finalizó