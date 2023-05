Antelo (VOX) "Exigimos que se dé a los agricultores las ayudas que se han ganado con su esfuerzo”*

José Ángel Antelo, candidato a la presidencia de la Región de Murcia ha visitado esta tarde las zonas afectadas por la intensa tormenta de granizo que afectó al campo de Lorca.

El portavoz de VOX en la Región ha indicado que "durante décadas, los agricultores han sustentado la economía de la región con su trabajo*, ahora pedimos que por una vez, sean las administraciones las que ayuden al campo en lugar de ponerles más problemas”.

Ha pedido que ante "una emergencia real como esta, cualquier ayuda es poca. Es para situaciones como esta para las que hacen falta enfocar los recursos públicos y no para otras emergencias inventadas"

Acompañado de Plácido Pérez Chuecos, presidente de COAG, ha visitado algunas plantaciones de sandias que no podrán salir adelante y ha incidido en que el "el campo de nuestra región necesita ser cuidado y regado día a día y no viniendo a hacerse una foto cuando ocurren desgracias como esta pero atacándolo con leyes nefastas y restricciones el resto del tiempo”.