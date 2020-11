Todos los integrantes del Lorca FC "NEGATIVOS" en las pruebas COVID19

El Lorca FC se ha sometido esta mañana a las pruebas COVID19 que obliga la RFEF desde esta semana a todos los equipos de fútbol nacional no profesional. Los integrantes del plantel se han sometido a los test de antígenos en la Sala Antidoping del Artés Carrasco por especialistas de la Clínica Volta. El resultado de las pruebas ha sido de "NEGATIVO" para todos los integrantes del club lorquino ,por lo que podrán disputar sin problema el encuentro ante el Mazarrón CF que se jugará este domingo a las 17.00 horas en el Artés Carrasco.

Alex Díez con molestias toda la semana llegará al partido y Marcos Morales, quien cumplió partido de sanción contra el Racing Murcia podrá volver a actuar bajo palos.

El equipo blanquiazul llega sumido en una crisis institucional provocada por su propio presidente tras los últimos resultados. Con cero puntos en el casillero, el equipo de la Ciudad del Sol afronta una final contra Mazarrón CF y no lo hace en las mejores condiciones anímicas, tras mantener una videoconferencia con el presidente y donde este les dijo que no conocía el volumen de sus emolumentos. Los ha citado a una reunión personal con cada uno de ellos y muchos jugadores, ante la situación de impago del último mes, se están planteando no continuar en el club.

Con esta situación Adrián Campoy, afrontará el partido. El que fuera segundo de Victor Dus, coge las riendas del equipo a la espera de que Roberto Torres, tome una decisión sobre la llegada del nuevo técnico, quien tendrá que hacerse cargo de un equipo en una difícil situación deportiva y anímica, viendo incluso como jugadores importantes del plantel, abandonan la entidad por temas económicos.