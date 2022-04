!! Todos al Artés !!

El CF Lorca Deportiva pide el apoyo de la afición para el partido importante que jugará este domingo a las 18.00 horas en casa ante el Racing Murcia de Acciari. Tras el empate a cero cosechado contra el Imperial el pasado domingo, los de Sergio Aracil han salido de los puestos de playoff y no dependen de sí mismos para lograr la clasificación.

El cuadro blanquiazul es sexto en la clasificación con 49 puntos y arrastra una racha negativa fuera de casa, donde no gana desde la jornada 10 cuando se impuso al Huércal Overa por 0-2.

Debido a esa pobre renta de puntos a domicilio, el cuadro presidido por Hugo Issa ha estado instalado en zona alejada del primer puesto durante toda la temporada.

A falta de dos jornadas, el CF Lorca Deportiva es superado por el FC Cartagena y Racing Murcia que tienen asegurada su presencia en los playoff, así como por UCAM B y La Unión. Junto a estos dos equipos, Imperial y CAP Ciudad de Murcia que están detrás de los blanquiazules también luchan por dos plazas. Es decir, cinco equipos para dos plazas en la fase final regional.

Por este motivo, la directiva ha declarado el partido como "Jornada de Puertas Abiertas", por lo que los aficionados tendrán acceso gratuito al estadio Artés Carrasco, donde los lorquinos suman sus últimos tres partidos por victoria. Bala Azul, El Palmar y Cartagena FC se han visto superados por el CF Lorca Deportiva que ahora deberá ganar y esperar otros resultados.

En primer lugar los de la Ciudad del Sol deberán ganar al Racing Murcia, que llega optando a la segunda plaza del grupo, lo que le daría ventaja en el playoff. Obligado sumar los tres puntos y esperar que el UCAM B no gane al Mazarrón que lucha por la permanencia y La Unión tampoco gane el Imperial, que también está en la pelea por el playoff.

De esta forma, los lorquinos necesitan ganar para llegar con opciones a la última jornada de liga donde se medirán al ya descendido Los Garres. En caso de empate o derrota contra el Racing Murcia en casa, el CF Lorca Deportiva podría incluso decir adiós al playoff esta jornada.