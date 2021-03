Susto o muerte. No quedan más opciones en la huída hacia adelante de Roberto Torres, en la pésima gestión económica del Lorca FC durante los útlimos años. El juez que lleva el caso de la Ley Concursal voluntaria presentado por el empresario madrileño, deberá decidir en las próximas horas si acepta el nuevo plan de pagos del empresario madrileño o liquida la sociedad tras las reiteradas promesas incumplidas de Torres.

El dueño del club lorquino, decidió presentar un concurso voluntario de acreedores para llegar a un acuerdo con las empresas a las que se les debe dinero de la anterior gestión del club. Un plan de pagos que nunca se cumplió por parte del empresario madrileño a pesar de las numerosas quitas que han realizado las empresas, algunas de ellas de Lorca, para buscar la viabilidad del club.

Tras varias negociaciones, Torres presentó un plan de pagos consistente en hacer una quita del 50% y pagar el resto de la deuda, a los 30 días de ese acuerdo.

Los acreedores estuvieron de acuerdo y decidieron perdonar el 50% de lo que se debía (unos 300.000 euros) a cambio de recibir los otros 300.000 euros de forma inmediata. Los plazos se cumplieron, pero no lo palabra de Torres, que no ha movido ni un dedo en la gestión del club, ni en la búsqueda de viabilidad ni patrocinios para inyectar liquidez al club.

Alegando situación complicada como consecuencia de la COVID19, presentó otro plan de pagos, consistente en la misma quita de 50% de la deuda y el pago de los 300.0000 euros en tres años, es decir hasta 2024. Esa información que adelantamos en DXT Cope hace unas semanas, se confirmaba este viernes, ya que el juez, debía con fecha 12 de marzo tomar una decisión.

Aceptar el nuevo plan de pago o cerrar la persiana. En las próximas horas se conocerá la decisión del titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Murcia, que deberá decidir sobre el club,... susto o muerte.