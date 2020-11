Roberto Torres hace saltar por los aires al Lorca FC

Roberto Torres ha hecho saltar por los aires el proyecto del Lorca FC para esta temporada. El empresario madrileño no vendrá a Lorca para tratar la incorporación de Juan José Asensio, con quien habló la semana pasada por teléfono y con el que quedó para cerrar los últimos flecos durante estos días en la Ciudad del Sol. Asensio, estuvo en el palco del Artés Carrasco el pasado domingo con su mano derecha, Cremades y analizar algunos aspectos deportivos del equipo contra su ex equipo, el Mazarrón FC, pero finalmente no habrá incorporación en la entidad blanquiazul.

Torres, ha comenzado esta mañana una ronda de llamadas para comunicar a los jugadores que pagará hasta el mes de octubre, y que los "días de noviembre no se pagarán", así lo han confirmado a esta redacción varios jugadores con los que ha mantenido contacto esta misma jornada.

En lo que resta de semana, seguirá llamando al resto de jugadores para notificarles su decisión, que se centra en pagar hasta octubre, fichar a un entrenador de su confianza y traer jugadores que no cobren, nada que ver con las líneas marcadas por el presidente en la rueda de prensa que ofreció hace unos días en la Sala de Prensa Josechu Castelví del Artés Carrasco donde indicó que el objetivo era luchar por el ascenso con un plantilla que tendría un coste de unos 200.000 euros.

A las primeras de cambio los resultados no han acompañado y el equipo está muy alejado del objetivo del ascenso, lo que ha motivado el cambio de timón del empresario madrileño, que ha pedido "por favor" a los jugadores que antes de irse, disputen el partido contra la Deportiva Minera de domingo 16.00 horas en el Ángel Celdrán.

Los jugadores blanquiazules están indignados y tras la jornada de descanso de este martes, el miércoles están citados para una nueva sesión de trabajo en la que se decidirán la pautas a seguir. Si jugar ante la Deportiva Minera o tomar otra decisión.

La plantilla ya está en contacto con su delegado de AFE, David López,, quien fuera ex jugador del Athletic Club de Bilbao al que le están remitiendo toda la información para que la patronal de los futbolistas les ampare y les ofrezca soluciones a esta situación de "engaño".

Algunos jugadores están convencidos de que no seguirán, estando ya en negociaciones con otros clubes para poder incorporarse inmeditamente a otros proyectos. El mercado en Tercera División no se cierra hasta el mes de enero.

Roberto Torres, ha dejado "herido de muerte" el proyecto deportivo que encomendó a Sergio Segura y Juan Pedro López, coordinador y director deportivo que abandonarán el club blanquiazul. La viabilidad deportiva de la entidad es preocupante, ya que en la jornada seis de competición, con una plantilla que sabe que no seguirá y a falta de cerrar un proyecto que no tiene futuro en Lorca, la posibilidad de no terminar la competición liguera toma fuerza durante estos días.