El Pulpileño recupera el punto que le arrebataron los despachos.

El Atlético Pulpileño ha recuperado el punto que le fue arrebatado por la Federación Murciana de Fútbol correspondiente al empate 1-1 contra El Palmar de la primera jornada de Liga. El club almeriense fue sancionado administrativamente y con la pérdida del partido por 0-3, al considerar la FFRM que el equipo de Sebas López y Gabi Belmonte no inscribieron en tiempo y forma las fichas de los jugadores de cara al inicio de la competición.

El cuadro presidido por Mariano Muñoz, aseguró que el fallo de la página de intranet del ente federativo murciano, no le permitió el acceso de las fichas y de ahí el retraso. El club pulpileño dejó en manos de su abogado, Gea Penalva el asunto, el cual ha prosperado.

La FFRM le devuelve el punto, por lo que el equipo rojinegro suma ahora once puntos y empata en lo alto de la clasificación con el Águilas FC con el que mantiene unos números muy parejos.

Los dos equipos han jugado cinco partidos, han ganado tres , empatado dos y no conocen la derrota. Los aguileños suman 12 goles a favor por 7 de los almerienses, mientras que los costeros han encajado tres y los pulpileños sólo dos.